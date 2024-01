Le pagelle. Dunston, due triple d’autore

Cordinier 6,5 (in 26’ 1/5 da due, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). La sua prova a rimbalzo serve a chiudere un occhio sulle sue percentuali al tiro.

Lundberg 7,5 (in 19’ 4/5 da due, 1/7 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). E’ l’uomo che infila i canestri pesanti. Si esalta nell’ultimo quarto con 5 punti in fila.

Belinelli 7 (in 15’ 0/4 da due, 3/5 da tre, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Una prestazione lineare in una giornata dove non c’è molto bisogno del suo talento.

Pajola 6,5 (in 14’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 1/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Bene in difesa un po’ spuntato in attacco. Fatica a coniugare le sue fasi del gioco.

Mascolo 6 (in 6’ 0/1 da due). Pochi minuti dove non fa danni.

Lomazs (in 6’ 1/1 da due, 0/1 da tre, un assist). Anche per lui uno spazio ristretto, all’interno del quale trova il modo di fare un canestro.

Shengelia 7 (in 23’ 4/10 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 5 assist). Mantiene la giusta lucidità anche quando Berlino si gioca il tutto per tutto.

Hackett 8 (in 21’ 1/2 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Nei microscopici in una gara dove alla consueta regia abbina percentuali al tiro al limite della perfezione.

Polonara 6,5 (in 12’ 1/2 da due, 0/1 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 2 assist). Sembra la fotocopia di Cordinier, male al tiro bene a rimbalzo.

Zizic 6,5 (in 13’ 3/5 da due, 1/2 da ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Qualche ingenuità di troppo per un centro della sua esperienza.

Dunston 8 (in 27’ 3/4 da due, 2/2 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, un assist). Sorprende soprattutto il suo 2/2 da tre. Mercoledì contro il Bayern ha tirato il fiato, ieri ha portato tutti a scuola.

Abass 7,5 (in 19’ 0/1 da due, 3/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate). In mezzo ai fuochi artificiali dei suoi compagni passano sotto silenzio le sue tre triple arrivate in momenti particolari della gara.

Massimo Selleri