Le pagelle. Lundberg ci prova fino alla fine

Lundberg 7 (in 30’ 1/2 da due, 4/10 da tre, 6/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 perse). Come accade spesso in questo ultimo periodo dà il meglio di sé quando la squadra è in difficoltà.

Pajola 5 (in 21’ 0/3 da due, 2/3 da tre, 3/6 ai liberi, un rimbalzo, 4 perse, 3 assist). Molto disordinato, poco incisivo in difesa e impreciso dalla lunetta. Una giornataccia.

Mascolo sv (in 2’ 0/2 da due, un rimbalzo). Resta poco in campo.

Lomazs 5 (in 13’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, una persa, un assist). E’ vero che è qui da poco tempo, ma la sua prestazione è stata impalpabile.

Shengelia 5,5 (in 16’ 2/5 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 2 assist). Caduto nella trappola del nervosismo, ha perso il suo carisma nei confronti del gruppo.

Hackett 5,5 (in 18’ 0/2 da due, 1/3 da tre, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Anche lui produce una gara poco ordinata rispetto al solito. A tratti gli è mancata la lucidità.

Polonara 6 (in 7’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi). I rimbalzi compensano una prestazione non sufficiente.

Zizic 5 (in 16’ 1/3 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). E’ vero che è appena arrivato, ma deve dare subito qualcosa in più alla causa.

Dunston 7 (in 24’ 0/3 da due, 1/2 ai liberi, 13 rimbalzi, una recuperata, un assist). Tanti rimbalzi catturati e più in generale una prestazione di grande sostanza. Il più ordinato tra i bianconeri.

Abass 7 (in 21’ 4/8 da tre, 4 rimbalzi). Vista l’attuale difficoltà nel settore delle ali, si adatta anche a giocare da secondo lungo. Le due triple illudono i tifosi bianconeri che si possa tornare a casa con una vittoria.

Cordinier 6 (in 32’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Anche nel suo caso la stanchezza si traduce in nervosismo. Comunque qualcosa di buono lo combina.

Massimo Selleri