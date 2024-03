Le pagelle. Mickey mostra tanta personalità

Cordinier 6 (in 27’ 5/8 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Cifre più che buone, ma la prestazione è condizionata da un eccessivo nervosismo.

Lundberg 5,5 (in 22’ 4/7 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 3 assist). La gente sa che può accendersi da un momento all’altro e se è vero che Banchi è costretto a gettarlo nella mischia prima del previsto, è altrettanto vero che non trova mai un vero feeling con il canestro.

Belinelli 6 (in 22’ 2/5 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 5 assist). Gioca in maniera intelligente e prende buone tiri, ma la palla in questa occasione non ne voleva di sapere entrare.

Pajola 5 (in 23’ 2/2 da due, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Premiato prima del match da Massimo Zanetti per le 400 presenze in bianconero. Non ha ancora l’esperienza per leggere una difesa di primo livello come quella del Real partendo in quintetto.

Dobric 5,5 (in 16’ 1/4 da due, 1/1 da tre, un rimbalzo). Se si esclude una tripla che accende l’illusione di poter portare a casa la gara, per il resto non incide mai.

Lomazs 5 (in 6’). Minuti molto anonimi in un momento in cui serviva inventare qualcosa di buono.

Shengelia 5 (in 24’ 5/9 da due, 0/3 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperata, un assist). Come tutti i giocatori che rientrano da un infortunio, dopo un primo periodo brillante poi arriva una fase calante. Purtroppo per la Virtus sembra che siamo in questa fase.

Mickey 6,5 (in 19’ 3/5 da due, 1/2 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist). Tira fuori una personalità che da queste parti non si era mani vista. La squadra non lo segue.

Polonara 5,5 (in 8’). Non graffia e non fa danni.

Zizic 6 (in 20’ 4/5 da due, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist). Nulla da dire per come ha giocato in attacco, ma a rimbalzo un po’ si perde.

Dunston 6 (in 7’ 2/3 da due, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Pochi minuti, tanta concretezza.

Abass 5,5 (in 6’ 0/1 da tre, un rimbalzo). Anche per lui poco spazio. Cerca di far valere il suo fisico con risultati non sono efficaci.

m. s.