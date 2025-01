Le pagelle. Morgan, intelligenza e istinto

Cordinier 7,5 (in 33’ 5/8 da due, 2/4 da tre, 7 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Gioca una gara di grande intensità spendendosi sia in difesa che in attacco. Bene nella prima parte cala tra il terzo e quarto periodo per poi riprendersi.

Belinelli 6 (in 10’ 2/4 da due, 0/3 da tre, una persa). Quando capisce che non è giornata ha l’intelligenza di mettersi al servizio della squadra.

Pajola 8 (in 34’ 1/3 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 5 perse, 2 recuperate, 7 assist). Una prova da incorniciare in una serata dove non ha dovuto solo fare i conti con gli avversari, ma anche con il metro arbitrale.

Visconti sv (in 1’).

Hackett 6 (in 12’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Inguardabile nel primo tempo si riprende bene nella seconda parte della partita. Al di là della tripla segnata fa tante cose che risultano utili alla squadra.

Grazulis 7 (in 25’ 5/6 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Conferma di essere a nozze quando si gioca all’arrembaggio. Canestri e difesa e sinceramente l’antisportivo che sul finale gli hanno sanzionato era una invenzione degna di Archimede.

Morgan 8 (in 31’ 4/6 da due, 1/8 da tre, 6/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 assist). Guida l’assalto nel terzo quarto dimostrando di essere un giocatore che non si tira mai indietro e che in una situazione di emergenza ha mescolato l’intelligenza all’istinto.

Polonara 7,5 (in 29’ 2/4 da due, 3/5 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 3 assist). Era un ex e ha punito la squadra in cui aveva giocato. Si vede che sta attraversando un buon momento di forma.

Diouf 6,5 (in 15’ 1/4 da due, 1/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate). In una gara dove il piano partita è saltato nel secondo tempo trova il modo di farsi valere sotto canestro.

Akele 6 (in 11’ un rimbalzo, una persa, una recuperata). Gioca da gregario sapendo che a questo livello deve ancora imparare qualcosa.

Massimo Selleri