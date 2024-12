Le pagelle. Shengelia canta e porta la croce

Cordinier 5 (in 32’ 4/8 da due, 1/3 da tre, 2/5 da due, 4 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Sparisce nell’ultimo quarto sia in attacco che in difesa. Sobbarcandosi quasi tutta la partita è possibile che sia arrivato scarico.

Belinelli 5 (in 10’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 1/1 ai liberi, 2 assist). Aveva un solo compito quello di colmare le lacune finali che ormai sono una caratteristica della V nera e non ci è riuscito.

Pajola 6,5 (in 25’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 4 assist). Difesa, canestri e assist, ma anche qualche ingenuità che ne ha abbassato il giudizio.

Clyburn 7 (in 30’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 8/8 ai liberi, rimbalzi 12, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Senza di lui la partita probabilmente non avrebbe avuto una storia così lunga e così emozionante. Resta il neo di non essere decisivo nell’ultimo quarto.

Shengelia 7,5 (in 33’ 10/17 da due, 0/5 da tre, 5/6 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, un assist). Un uomo e un esempio, per non dire un mito. Nella sua terra natale sta succedendo un mezzo finimondo e lui, pur essendo chiaramente preoccupato, gioca una partita da incorniciare.

Hackett 5,5 (in 18’ 1/1 da due, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Tanta corrente alternata per un giocatore che non riesce a trovare la giusta condizione.

Morgan 5 (in 5’ 0/1 da due, 0/1 da tre). Il suo ruolo non è semplice dovendo dividersi tra il far giocare la squadra e fare canestro. In quel poco che è stato in campo ieri non è riuscito a fare nessuna delle due cose.

Polonara 5 (in 25’ 0/2 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Ultimamente ha le pile scariche.

Diouf 6 (in 8’ 2/3 da due, 2/3 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Conferma di essere un giocatore delle potenzialità notevoli che deve solo fare esperienza.

Zizic 6 (in 14’ 5/6 da due, 2 rimbalzi, una persa). Cose discrete, contro un avversario che ha cercato di metterlo in difficoltà.

Massimo Selleri