Le pagelle. Shengelia è tornato, Pajola super

Cordinier 7,5 (in 32’ 3/6 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 6 assist). Difende come un mastino e in attacco si fa spazio nonostante sia braccato essendo l’uomo più in forma tra i bianconeri.

Belinelli 6,5 (in 5’ 0/2 da due, 2/2 da tre, 2/2 ai liberi, una persa). Bene in attacco, ma quando la palla è in mano agli avversari concede troppo andando in una direzione diversa rispetto al piano partita.

Pajola 8 (in 28’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 2 assist). La ferita al sopracciglio destro non lo limita. Un vero corsaro bianco.

Shengelia 8,5 (in 28’ 7/11 da due, 6/7 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 6 assist). Gli è bastata una partita di rodaggio per tornare ad essere quel giocatore che abbina intelligenza, carisma e talento.

Hackett 7 (in 18’ 1/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Esce per cinque falli e la sua potrebbe sembrare una partita anonima. Al contrario con i suoi falli e con la sua intelligenza impedisce agli esterni tedeschi di accendersi.

Grazulis 7,5 (in 17’ 1/1 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist). Nel momento in cui ci voleva coraggio e voglia di reagire, lui ci mette entrambi aggiungendoci tanto cuore.

Morgan 7,5 (in 28’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Il Bayern lo sottovaluta e lui punisce non solo in attacco, ma anche in difesa.

Polonara 6.5 (in 21’ 1/3 da due, 0/6 da tre, 4/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Buone cose che sarebbero state ottime se non avesse fatto solo cilecca con il tiro da tre punti.

Diouf 6,5 (in 14’ 1/2 da due, 4/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse). Le cifre non esprimono quanto sia utile sotto canestro.

Tucker 6 (in 9’ 1/1 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo). Parte male e poi si riprende, una sufficienza dovuta più alla soddisfazione generale che a quanto ha concretamente prodotto.

Massimo Selleri