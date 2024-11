Le pagelle. Shengelia paga la stanchezza

Cordinier 7 (in 24’ 4/5 da due, 1/2 da tre, 5/6 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 8 assist). Nella città dove ha conquistato l’argento ai Giochi dimostra di quanto sia cresciuto il suo spessore in questi ultimi sei mesi.

Belinelli 6 (in 9’ 1/2 da due, 1/4 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Fa buone cose ed è normale che con un Clyburn in serata di grazia i suoi spazi siano più stretti.

Pajola 5 (in 22’ 0/2 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Un passo indietro per quanto riguarda la capacità di gestire la squadra nei momenti difficili.

Clyburn 7,5 (in 31’ 5/9 da due, 5/8 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist). Gioca un primo tempo da nove e un secondo da 6. La media fa il voto finale che non esprime quanto potrebbe dare e quanto, invece, ha dato fino a qui.

Shengelia 5 (in 22’ 1/3 da due, 1/5 da due, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Tra Eurolega, campionato e nazionale ha scaricato le batterie.

Hackett 5 (in 12’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata). Non riesce a tenere il passo di un avversario che ha la velocità nel suo Dna.

Grazulis 4,5 (in 10’ 1/1 da due) Parte in quintetto, ma non ripaga la fiducia che gli viene concessa. Gioca come se dovesse ancora metabolizzare l’infortunio che l’ha fermato per diversi mesi.

Morgan 5,5 (in 19’ 1/2 da due, 0/4 da tre, 2/4 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 5 assist). Qualcosa in regia fa, ma lui è qui anche per infilare qualche tripla, cosa che a Parigi non è riuscito a fare.

Polonara 5 (in 13’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi). Non lascia nessun segno.

Diouf 6 (in 14’ 2/2 da due, 2/6 ai liberi, 5 rimbalzi). La sua presenza a rimbalzo compensa una scarsa precisione dalla lunetta.

Zizic 6 (in 21’ 3/7 da due, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Contro questo tipo di avversario e vista la serata non positiva dei play bianconeri non poteva fare di più.

Tucker 4 (in 2’ una persa). Questo voto è meritato anche se non ne ha la piena responsabilità. E’ chiaro che per rendere deve stare in campo, mentre al primo errore viene confinato in panchina.

Massimo Selleri