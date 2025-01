Le pagelle. Shengelia, un ritorno da leader

Cordinier 7 (in 29’ 6/10 da due, 0/3 da tre, 6/6 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 3 assist). In alcuni momenti della gara sul piano offensivo si prende letteralmente sulle spalle l’intera squadra.

Belinelli 5 (in 20’ 2/5 da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 assist). Litiga troppo con il canestro in una serata dove era necessario essere perfetti.

Pajola 6 (in 31’ 0/3 da due, 2/8 da tre, un rimbalzo, una persa, 5 assist). Se la sua precisione nel tiro da tre fosse stata più alta questa sua prestazione sarebbe stata da incorniciare per come ha gestito la squadra.

Shengelia 7 (in 23’ 4/9 da due, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Non è ancora nel pieno della forma dopo un mese di stop per un’ulcera duodenale, ma anche in questa situazione il suo talento gli consente di essere tra i migliori.

Hackett 6 (in 11’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2 assist). Buona regia nei minuti in cui è stato in campo, ma anche lui paga una scarsa precisione al tiro.

Grazulis 6 (in 16’ 4/5 da due, 2 rimbalzi, una persa). Parte male e poi si riprende.

Morgan 6 (in 25’ 0/1 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 2 recuperate). Gioca a corrente alternata: in alcuni momenti fa tante cose giuste, in altri è una sciagura.

Polonara 5 (in 11’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa un assist). Dopo tante buone prestazioni fa un giro a vuoto.

Diouf 7 (in 21’ 2/2 da due, 2/4 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa). Partita dopo partita mette in archivio anche l’inesperienza facendosi spazio con furbizia sotto canestro.

Akele 6,5 (in 9’ 2/2 da due, un rimbalzo, una persa, una recuperata). Il discorso è sempre lo stesso per come gioca e per quello che produce stando dentro il sistema meriterebbe più minuti.

Tucker 5 (in 3’). Parte in quintetto, ma bastano pochi minuti per capire che non è proprio la serata giusta.

Massimo Selleri