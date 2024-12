Le pagelle. Tucker schiaccia i fantasmi

Pajola 7,5 (in 26’ 5/5 da due, 1/4 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata, una persa, 3 recuperi, 10 assist). Doppia-doppia tra punti e assist. Una presenza costante. Applausi.

Cordinier 7 (in 19’ 4/5 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 6 assist). La consueta energia e tanta efficacia.

Clyburn 6,5 (in 18’ 3/4 da due, 0/4 da tre, 4/6 ai liberi,2 rimbalzi, 2 perse, un recupero, un assist). Sembra sempre un po’ stralunato. Ma è molto più vivo rispetto ai primi tempi. Utile.

Polonara 7 (in 21’ 2/2 da due, 2/2 da tre, 8 rimbalzi, una stoppata, 2 perse, un recupero, 3 assist). Shengelia è out? Se Achille si trasforma nella dea Kalì – con le sue lunghe braccia arriva ovunque –, Toko può rientrare con calma.

Zizic 6,5 (in 12’ 3/6 da due, 2/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata). Solito pivot vecchio stampo. Ma si fa sentire.

Grazulis 6,5 (in 23’ 4/4 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperi, un assist). Forse è il più arrugginito di tutti. Ivanovic insiste e il lettone cresce.

Morgan 6,5 (in 1’ 1/3 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una stoppata subita, 2 perse, un recupero, 3 assist). Play di rottura. Si conferma tale, insieme con la sua utilità e duttilità.

Tucker 7 (in 12’ 2/5 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). La tripla viene accolta da un boato come se avesse fatto gol. In più la schiacciata di rara potenza. Pian piano, sta dimostrando qualcosa. Avanti così.

Diouf 6,5 (in 16’ 4/6 da due, 1/2 ai liberi 2 rimbalzi, una persa, un recupero). E’ più veloce di Zizic. E’ un centro diverso, più mobile e moderno. Alla Virtus piace così.

Hackett 6,5 (in 16’ 1/1 da due, un rimbalzo, una stoppata, 5 assist). Veniva da un turno di stop causa acciacchi vari. Sta in campo con la personalità del veterano.

Belinelli 6,5 (in 12’ 1/2 da tre,una persa, un assist). Una sgambata, con tanta lucidità.

Akele 6,5 (in 8’ 3/3 da due, un assist). Approfitta degli spazi che gli concede Ivanovic per dimostrare di essere utile alla causa.

a. gal.