Le pagelle. Zizic: punti, rimbalzi e personalità

Cordinier 8,5 (in 33’ 5/6 da due, 2/5 da tre, 8/10 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata, 7 assist). Perfetto per buona parte della gara, è stato decisivo nel finale quando si è caricato la squadra sulle spalle.

Belinelli 6 (in 9’ 2/4 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo). Prende buoni tiri che, però, al momento non entrano. Per il resto dà un contributo importante alla squadra soprattutto in termini di esperienza.

Pajola 7,5 (in 25’ 2/3 da due, 1/2 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 7 assist). Regia efficace condita anche da qualche soluzione personale azzeccata e che non manda fuori giri i compagni.

Clyburn 6,5 (in 27’ 3/6 da due, 0/4 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Lo avevano descritto come un giocatore che si spendeva soprattutto in attacco, mentre contro il Barcellona ha dato un contributo importante anche in difesa.

Hackett 6,5 (in 16’ 0/3 da due, 1/3 da tre, 4 rimbalzi, un assist). Buone cose soprattutto nel marcare gli esterni avversarsi, facendo fruttare tutta la sua esperienza.

Grazulis 5,5 (in 17’ 0/1 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo, 3 assist). Non convince e soprattutto in difesa non ha quello smalto che ha dimostrato di poter avere.

Morgan 7 (in 15’ 3/3 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist). Per essere alla prima stagione in Eurolega ha dimostrato di non avere paura di niente. Conferma di avere un buon feeling con il canestro.

Polonara 7 (in 20’ 1/1 da due, 1/5 da tre, 6 rimbalzi, 2 perse). Fatica a entrare nei meccanismi della gara, ma quando riesce a capire cosa serve ai compagni diventa un fattore importante.

Diouf 7 (in 17’ 3/6 da due, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 4 assist). Un altro che in Eurolega non ci aveva mai messo piede e che ha limitato al minimo le ingenuità.

Zizic 7,5 (in 23’ 6/10 da due, 11 rimbalzi, 3 perse). Gioca una partita solidissima, togliendosi quell’aria di indolenza che stava diventando una sua caratteristica.

Massimo Selleri