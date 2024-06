Le ultime: i dubbi di Banchi. Dobric rischia, dentro Mickey o Lomazs

Mentre la squadra sta affrontando questo ultimo atto del campionato, il club sta già lavorando per la Virtus del futuro a partire dalla composizione del budget che dovrebbe essere simile a quello di questa stagione.

In particolare dovrebbe chiudersi a breve l’accordo commerciale con Segafredo che, pur in una misura ridotta rispetto al passato, garantirà comunque il suo apporto rispetto al passato dopo la surreale vicenda del comunicato in cui i nuovi amministratori dell’azienda rendevano noto come non vi sarebbe stato nessun rinnovo e della immediata smentita del presidente Massimo Zanetti.

Questo taglio si ripercuoterà soprattutto sul settore femminile del club che andrà avanti con un programma di minima, dirottando una buona parte delle risorse sul ramo maschile del club. Tornando alla pallacanestro giocata sia la V nera che Milano avranno gli stessi giocatori a disposizione della prima gara della serie con Banchi che potrebbe decidere di tenere in tribuna Dobric inserendo uno tra Lomazs e Mickey.

Nel frattempo la prima gara tra la V nera e Milano ha avuto un ottimo ascolto sui canali free di Warner Bros, arrivando a totalizzare 385.000 spettatori fissi per uno share del 2,2% sul pubblico, a cui bisogna aggiungere un picco d’ascolto di 608mila per quanto riguarda l’ascolto medio.

