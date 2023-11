L’Olimpia di Messina attende il Valencia di Ojeleye. Da non perdere. Efes-Zalgiris

Questa sera il Maccabi Tel Aviv inaugurerà il suo nuovo campo di casa con la formazione israeliana che per concludere la stagione si è dovuta trasferire a Belgrado a causa della guerra che si sta combattendo in Medio Oriente. La classifica ovviamente dovrà essere rivista alla luce degli incontri da recuperare, uno dei quali proprio dalla capolista e campione in carica Real Madrid di Rodriguez e Llull.

Le altre gare: oggi Olympiacos Pireo-Baskonia, Efes Istanbul-Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv-Bayer Monaco, Partizan Belgrado-Fenerbahce Istanbul, Olimpia Milano-Valencia. Domani: Alba Berlino-Panathinaikos Atene, Barcellona-Stella Rossa Belgrado, Monaco-Asvel Villeurbanne.

La classifica: Real Madrid, Barcellona, Virtus Bologna, Fenerbahce Istanbul e Valencia 10; Monaco 8; Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Pireo e Zalgiris Kaunas 6; Stella Rossa Belgrado, Partizan Belgrado, Panathinaikos Atene, Baskonia, Bayern Monaco e Efes Istanbul 4; Olimpia Milano, Alba Berlino e Asvel Villeurbanne 2.