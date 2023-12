Olimpia Milano Virtus Bologna 82-80, le Vu nere ci credono fino alla fine. Ma non basta

Milano, 10 dicembre 2023 – Vince Milano, 82-80. Ma, per usare un linguaggio caro proprio a Ettore Messina – un derby di 22 anni fa –, la Virtus esce dal Forum con un pareggio o quasi. Vince Milano che resta in lizza per la Final eight di Coppa Italia, ma una Virtus incerottata (fuori Mickey e Dobric), perde di misura, volando sul +7 nel primo quarto e resistendo, nella terza frazione, quando Milano prende il via. Sul 67-55, Shields al 26’ ha la tripla facile del +15, ma la sbaglia. Due triple in fila di Belinelli e il cuore della Virtus ribaltano il match, 67-70 (tripla di Smith al 32’30’’), ma non è sufficiente per dare la spallata definitiva a Milano che, dal canto suo, ha altre assenze. Dal lungodegente Baron, al neoinfortunato Mirotic senza dimenticare la rinuncia a Pangos.

La Virtus, nel finale, sull’80-79 per Milano, ha il colpo in canna. Ma Lundberg, che era stato fondamentale nel successo in Eurolega con un terzo quarto fantastico, fallisce l’appoggio. Shields fa 2/2, dall’altra parte invece Hackett sbaglia il secondo libero per generare un ulteriore possesso, ma finisce 82-80. Con la Virtus che perde la testa del campionato – ora da sola c’è Brescia –, ma non perde il feeling con il carattere. Anche se in trasferta, tra campionato ed Eurolega, è il sesto stop di fila. Ma la Milano ferita e arrabbiata non era il migliore dei clienti. La Virtus se l’è giocata e, appunto, tirando fuori un vecchio derby giocato dalla Virtus in un PalaDozza bollente, forse se ne esce con un buon pareggio.

Il tabellino

EA7 ARMANI MILANO 82 – VIRTUS BOLOGNA 80 Olimpia Milano: Lo 14, Poythress, Bortolani 5, Tonut, Melli 15, Kamagate ne, Ricci 6, Flaccadori 10, Hall 8, Carusone, Shields 14, Voigtmann 10. All. Messina. Virtus Bologna: Cordinier 11, Lundberg 4, Belinelli 16, Smith 7, Mascolo, Cacok 2, Shengelia 13, Hackett 9, Menalone, Polonara 3, Dunston 10, Abass 5. All. Banchi. Note: parziali 21-23; 48-44; 67-65