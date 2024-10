Virtus, la ricetta di coach Banchi: "Rimbalzi e spirito di sacrificio"

Spetta alla Virtus dare il via alla quinta giornata di Eurolega con i bianconeri che alle 20,30 (diretta Sky) saranno impegnati a Belgrado ospiti del Partizan. Non avendo a disposizione Alessandro Pajola la Segafredo, che anche senza questa assenza non avrebbe avuto i favori del pronostico, parte con un forte handicap dato che fino a qui il play anconetano è stato uno dei più continui e dei più positivi all’interno della formazione bolognese.

"Questa trasferta – spiega coach Luca Banchi in una nota del club – dovrà essere affrontata con durezza fisica e mentale, per arginare un avversario che, soprattutto nelle gare casalinghe, sa esaltare le proprie caratteristiche che ad oggi la rendono la squadra migliore della lega per percentuali realizzative dall’arco. Gestione dei possessi, controllo dei rimbalzi e un collettivo spirito di sacrificio saranno le chiavi per mettere in difficoltà un avversario reduce da due convincenti successi nella precedente settimana di EuroLega".

Il fatto di essere l’unica squadra a non avere ancora vinto una gara in questa competizione dimostra come a oggi l’Eurolega sia un pane troppo duro per i denti dei virtussini.

Il problema risiede nell’uniformità di rendimento con le prime punte che, escluso Toko Shengelia, stanno dando troppo poco alla causa bianconera, mentre tra le seconde linee ci sono state delle sorprese, come l’impatto che sta avendo Momo Diouf sotto canestro.

Per provare a cambiare qualcosa la società ha messo sul mercato Ante Zizic e Andrejs Grazulis, ma al momento nessuna operazione in uscita è andata a buon fine, per cui non sono previsti nuovi innesti.

Per provare a compiere l’impresa bisogna affidarsi a chi è qui dall’inizio della stagione, sperando che giocatori come Matt Morgan abbiano un’impennata nel loro cammino di crescita.

"Dobbiamo giocare duramente per 40 minuti – dice play statunitense – cercando di conquistare la prima vittoria e fare tutto ciò che è possibile controllando ciò che possiamo controllare. Hanno un grande pubblico in casa, ma dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi. Se giocheremo insieme, in modo intelligente e di squadra, non credo che la presenza del pubblico possa rappresentare un problema".

Quello del calore dei tifosi non è un fattore da sottovalutare anche perché questa è la prima volta che la V nera gioca in trasferta su un campo dove gli spalti spesso fanno la differenza.

"Rispetto e chiarezza per la Virtus e il suo popolo", così il gruppo Vecchio Stile ha voluto far sentire la propria voce con uno striscione. Banchi nel frattempo multato (6.500 euro) per le critiche agli arbitri dopo la gara con lo Zalgiris. Arbitrano Perez, Garcia e Konstantinovs.