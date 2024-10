Virtus in campo contro il Partizan: dove vedere la partita in tv

Bologna, 22 ottobre 2024 - Dopo un weekend di forzato riposo, la Virtus torna in campo per affrontare, domani sera alle 20.30 alla Belgrade Arena di Belgrado, il Partizan padrone di casa. Senza l’indisponibile Alessandro Pajola, che va ad aggiungersi a Devontae Cacok nella lista infortunati, con il morale sotto i tacchi dopo lo 0-4 iniziale in Eurolega, la formazione di Luca Banchi prova a scrollarsi di dosso questo momento difficile e a ripartire. La situazione non è delle migliori in casa bianconera, complice i risultati in Europa, ma anche le continue notizie di mercato che sicuramente non aiutano a rassicurare l’ambiente. C’è bisogno di una scintilla, di una scossa che possa dare il via alla stagione continentale dei bianconeri. Con il rinvio, viste le condizioni del territorio bolognese, della sfida con Tortona di domenica scorsa in campionato, dopo venerdì col Monaco, la Virtus ha avuto così qualche giorno in più per preparare il confronto di domani. “La trasferta di Belgrado contro il Partizan dovrà essere affrontata con durezza fisica e mentale, per arginare un avversario che, soprattutto nelle gare casalinghe, sa esaltare le proprie caratteristiche che ad oggi la rendono la squadra migliore della lega per percentuali realizzative dall’arco - sottolinea coach Luca Banchi -. Gestione dei possessi, controllo dei rimbalzi e un collettivo spirito di sacrificio saranno le chiavi per mettere in difficoltà un avversario reduce da due convincenti successi nella precedente settimana di EuroLeague” A parlare per la squadra nel prepartita è stato invece Matt Morgan. “Dobbiamo giocare duramente per 40 minuti cercando di conquistare la prima vittoria. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile e controllare ciò che possiamo controllare. Hanno un grande pubblico in casa, ma dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi. Se giocheremo insieme, in modo intelligente e di squadra, non credo che la presenza del pubblico possa rappresentare un problema”. Arbitri - Direzione di gara di Partizan-Virtus affidata a Perez, Garcia e Konstantinovs. Radio @ Tv - Diretta tv su Sky Sport e Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.