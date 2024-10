Eurolega, ancora una sconfitta per la Virtus: ko a Monaco

Montecarlo (Principato di Monaco), 18 ottobre 2024 - Continua il tabù Eurolega per la Virtus. Alla Salle Gaston Medecin finisce 101-85 per i biancorossi padroni di casa. In partita per 31’, la formazione di Luca Banchi cade anche a Montecarlo al cospetto di un Monaco che si conferma squadra con maggiore solidità e maggiore qualità, e che rifila oltre 100 punti ai bianconeri. Le V Nere partono bene, tengono per 20’ benissimo il campo, calano un po’ nella terza frazione, salvo poi recuperare e tornare fino a -3 ad inizio ultima frazione, ma poi pagano dazio, complice l’uscita anzitempo di Pajola costretto ad alzare bandiera bianca nella terza frazione di gioco, e cedono netto. La Virtus inizia così 0-4 in Eurolega, con lo spettro di affrontare nel quinto turno Stark Arena il Partizan Belgrado che potrebbe rendere ancor più difficile l’avvio europeo. “Giallo” nel quintetto iniziale Virtus. Banchi vorrebbe schierare ZIzic, sul foglio gara c’è Diuof e quindi tocca in avvio a lui che tra l’altro segna lo 0-2 iniziale, con il tecnico grossetano che non sembra scomporsi più di tanto. Dall’altra parte nel Monaco l’ex Jaiteh subito in quintetto e raccattare 4 rimbalzi nei primi 5’ e poi tanti punti durante l’arco della sfida. In attacco il Monaco inizialmente segna solo dalla lunga distanza, con Strazel che centra la retina 2 volte di seguito per il 9-4 parziale. La Virtus però c’è, Zizic almeno all’inizio segna, Pajola guida e infila la tripla del 9-12 che ribalta la situazione al 5’. James riequilibra, Monaco continua a bersagliare, ma la Virtus tiene botta in una partita che cambia in continuazione da una parte e dall’altra. Nel finale di primo quarto Morgan segna la tripla che chiude il parziale sul 20-24. Diouf domina sotto i tabelloni e così quando arrivano anche i primi punti di Belinelli la Virtus tocca la doppia cifra di vantaggio. Al 14’ bianconeri avanti 25-36. Monaco approfitta della flessione bianconera, infila un break di 13-2 e si porta avanti 41-40 al 18’, con James e Okobo protagonisti. Nel finale però la Virtus, nonostante qualche palla persa di troppo, torna a mettere la testa avanti con Morgan e Shengelia. Ad inizio ripresa pronti-via e ancora Strazel va a segna dalla lunga distanza per l’ennesimo e decisivo sorpasso del Monaco che infila un break di 10-0 (12-0 considerando il finale di seconda frazione di gioco) per il 56-47 al 22’. La Virtus perde per infortunio Pajola, problemi alla schiena per il playmaker bianconero, ma pian piano prova a risalire la china. Ad inizio terza frazione di gioco i bianconeri risalgono fino al -3, sul 71-68 al 31’, poi Monaco dimostra di aver più energia, più qualità ed una panchina decisamente più lunga e si impone, con un punteggio finale fin troppo pesante per quello che i bianconeri hanno fatto per 30’. Prossimo impegno della Virtus domenica pomeriggio alle 18.15, in campionato all’Unipol Arena con Tortona. Sicuramente amareggiato per il ko coach Luca Banchi. “Nel secondo tempo Monaco ha continuato ad usare tutto il proprio talento, hanno continuato a segnare e quello alla fine ha fatto la differenza. Nel primo tempo abbiamo giocato 20 minuti consistente, ma loro alla fine ci hanno punito per in ogni errore che abbiamo commesso”.

Il tabellino

MONACO 101 VIRTUS BOLOGNA 85 MONACO: Okobo 20, Loyd 11, Papagiannis, Diallò 7, Cornelie ne, Jaiteh 15, Motiejunas 3, Tarpey ne, Begarin, Brown 14, Strazel 12, James 19. All. Obradovic. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 11, Clyburn 8, Shengelia 17, Diouf 12; Morgan 11, Hackett 5, Belinelli 6, Polonara 3, ZIzic 9, Tucker, Grazulis ne. All. Banchi. Arbitri: Javor, Trawicki, Van Den Broeck. Note: parziali 20-24, 46-47, 71-64. Tiri da due: Monaco 24/44; Virtus 20/36. Tiri da tre: 12/24; 7/26. Tiri liberi: 17/21; 24/25. Rimbalzi: 30; 36.