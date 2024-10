Una Virtus solida e decisa batte Venezia

Venezia, 12 ottobre 2024 – La sfida 101 della storia tra Venezia e Virtus va ai bianconeri, che si impongono 68-76. Nella cornice del Taliercio le squadre danno vita ad una sfida interessante, avvincente, ma che alla fine premia meritatamente una Virtus apparsa solida e decisa, anche se la prova di qualche singolo elemento, Clyburn ma non solo lui, è stata sottotono.

I bianconeri proseguono così con la terza vittoria in altrettante sfide giocate il proprio campionato.

Virtus senza il solo Cacok e con Banchi che decide di dirottare in tribuna, per tournover ancora Visconti tra gli italiani e Grazulis tra gli stranieri.

Dall’altra parte invece Spahija ha i giocatori contanti dovendo fare a meno di Ennis, Parks e Munford e che l'ex milanese McGruder, firmato di recente è ancora bloccato in Florida dall'uragano Milton. Virtus in campo con Hackett, Tucker, Clyburn, Polonara e Zizic. Inizio punto a punto, Venezia prece Casarin, distorsione caviglia destra, ma un po’ a sorpresa recupera Tessitori, che stringe i denti pur di dare una mano alla sua squadra. Un break di 7-0 propiziato da una eccellente difesa permette alla Virtus di allungare sul 12-17 al 9’.

Allungo che continua anche ad inizio ripresa, con Belinelli e compagni toccano la doppia cifra di vantaggio sul 21-32 al 15’ e dominando al rimbalzo. All’intervallo sfida in controllo sul +12 a favore dei bianconeri. Venezia prova a rimane in scia della Virtus che però rimane sempre testa avanti. Al 30’ Virtus avanti 54-60.

Nell’ultimo quarto la Reyer non molla, la Virtus risponde colpo su colpo. Tessitori riporta i suoi subito a -2 sul 62-64 al 32’. La Virtus riesce sempre a tenere la testa della sfida, con una manciata di punti di vantaggio che però le bastano per non rischiare un possibile riaggancio e portarsi a casa i 2 punti in palio.

Il tabellino

REYER VENEZIA 68

VIRTUS BOLOGNA 76

UMANA REYER VENEZIA: Tessitori 13, Lever, Casarin, Fernandez 3, Moretti 10, Janelidze 2, Kabengele 15, Wheatle 12, Simms 7, Wiltjer 6, Iannuzzi ne, Natale ne. All. Spahija

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 2, Belinelli 11, Pajola 2, Clyburn 4, Shengelia 17, Hackett 4, Morgan 5, Polonara 7, Diouf 8, Zizic 9, Akele, Tucker 7. All. Banchi.

Arbitri: Attard, Bartoli, Catani. Note: parziali 14-22, 31-43, 54-60. Tiri da due: Venezia 19/38; Virtus 21/43. Tiri da tre: 5/24; 4/24. Tiri liberi: 15/19; 22/29. Rimbalzi: 40; 44.