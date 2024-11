Missione Virtus: ritrovarsi per uscire dal tunnel. Domani c’è l’esame di greco da non fallire

L’Unipol Arena sta correndo veloce verso il tutto esaurito per la gara di domani sera quando la Virtus ospiterà il Panathinaikos per la decima giornata della fase di qualificazione dell’Eurolega. La formazione allenata da coach Luca Banchi sta attraversando un periodo molto complicato e in questo momento di appannamento generale i tifosi e il loro affetto verso la squadra restano una certezza sebbene i risultati in Europa non siano affatto brillanti.

Dal punto di vista sportivo la situazione è parecchio tormentata con i bianconeri che devono assolutamente battere i campioni continentali in carica per tenere viva la possibilità di arrivare ai play-in. In caso contrario le altre 24 partite che rimarrebbero da qui alla fine della stagione europee si trasformerebbero in un lungo viaggio senza nessuna meta. Il pubblico ha capito in quale tipo di tunnel si è andata a ficcare la Segafredo e sta rispondendo presente nell’attesa che accada qualcosa perché obiettivamente questa situazione di stallo, in cui il centro statunitense Devontae Cacok deve essere dato per perso non potendo definire i tempi del suo recupero e non si può neppure intervenire sul mercato senza la partenza di uno tra Ante Zizic e Andrejs Grazulis, inizia ad essere logorante.

Del resto un nuovo innesto non è detto che sia la soluzione più idonea ai problemi dei virtussini. Per ridurre i blackout che sistematicamente piombano sui bolognesi ci sarebbe bisogno di rifiatare un attimo e di affrontare in palestra le difficoltà che mandano in tilt la squadra in questa fase.

Il tempo però dato che dopo l’impegno di campionato a Varese martedì si è giocato a Madrid e domani arriva il Panathinaikos, mentre domenica sarà Sassari a sbarcare di nuovo all’Unipol Arena.

Infine per chiudere il cerchio mercoledì c’è un nuovo impegno casalingo con il Fenerbahce.

Insomma, si gioca sempre. Per questa ultima gara Banchi ha già scelto di privarsi di Nicola Akele. Ieri il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei giocatori che da lunedì prepareranno la trasferta dell’Italia in Islanda in calendario nella giornata di venerdì 22 novembre.

Tra questi è presente il nome del lungo virtussino, classe 1995, mentre Alessandro Pajola, Achille Polonara e Momo Diouf potranno essere convocati dopo la sfida con i turchi in vista della gara di lunedì 25 novembre quando la nostra nazionale riceverà gli islandesi a Reggio Emilia.

Il giocatore di origini congolesi è probabilmente quello che ha avuto meno spazio di tutti in rapporto a quello che ha prodotto nelle poche occasioni che ha avuto, ma almeno a referto a lui viene preferito Graziulis.

Nel frattempo il ritorno di ieri da Madrid si è trasformato in una piccola odissea con l’arrivo a Bologna che è stato ritardato di circa tre ore per cui il ritorno in palestra è stato rinviato poi alla giornata di oggi.