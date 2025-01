Nuovo straniero e aumento di capitale. La Virtus di Ivanovic gioca su più tavoli

Si cerca, ma ancora non si trova. La Virtus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un elemento che, almeno numericamente, vada a colmare la lacuna creata dall’infortunio al piede sinistro di Will Clyburn.

La fiducia che l’ala statunitense possa rientrare e dire la sua nella parte finale della stagione fa sì che non si vada su un ‘big’, ma su un giocatore che abbia un potenziale ancora non del tutto espresso e che possa migliorare misurandosi con il campionato italiano e con l’Eurolega.

Sapendo quanto sia complicato e per certi versi contraddittorio il roster bianconero, Dusko Ivanovic non vuole sconvolgere l’equilibrio della squadra che sta ottenendo dei risultati e che, grazie a una ritrovata motivazione, è riuscita ad assorbire l’assenza di Toko Shengelia, il principale capobranco del gruppo.

Nella lista degli infortunati c’è anche il centro croato Ante Zizic e pure nel suo caso di può parlare di una defezione importante soprattutto quando si parla di Europa dove i muscoli e i centimetri fanno la differenza.

Il lungo georgiano rientrerà domani alla Segafredo Arena contro il Baskonia, anche se la condizione fisica è tutta da verificare. Toko non è un elemento che senta più di tanto la pressione, ma per l’attaccamento dimostrato alla maglia e anche per la patologia che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco – ulcera duodenale – lo stress ha una componente importante. Per cui è bene che non senta il peso delle aspettative.

Al di là di come finisca la gara contro Vitoria è importante che esca dalla fase di stallo l’operazione che dovrebbe portare sotto le Due Torri un nuovo esterno. Non basta che il cestista sia individuato, ma occorre anche che la compagine societaria dia il nulla osta e liberi le risorse necessarie per arrivare a questo o ingaggio. Dal punto di vista della proprietà, ieri la Fondazione Virtus ha reso noto di aver già versato la propria quota partecipando così all’aumento di capitale che è stato lanciato a inizio dicembre. Si tratta di una cifra residuale rispetto al milione di euro atteso dalla somma dei contributi dei due soci di maggioranza e che arriveranno entro la giornata di domani.