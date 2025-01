Parla il play. La carica di Morgan: "Daremo tutto»

La gara di andata tra la Virtus e lo Zalgiris si disputò alla terza giornata. Allora Matt Morgan giocò meno 6 minuti non segnando punti e questa sua prestazione negativa fece sorgere il dubbio che l’Eurolega fosse un livello troppo alto per il play statunitense. Perplessità che il giocatore ha fugato mettendo in mostra buone capacità offensive e anche una buona propensione alla difesa nonostante non abbia il fisico di un marcantonio. Sicuramente non gli manca l’intelligenza e la determinazione e in questo momento di emergenza si è fatto trovare pronto.

"Lo Zalgiris è un’ottima squadra e gioca in una grande atmosfera in casa – dichiara Morgan –. Dovremo giocare insieme per 40’, senza momenti di down, stando attenti a gestire il ritmo della gara per portare a casa una vittoria".

Anche a Kaunas hanno qualche problema di infermeria con l’esterno Sylvain Francisco in forte dubbio, così come l’esterno Lonnie Walker e quello lituano Deividas Sirvydis. Per la cronaca all’andata l’incontro si concluse 68-71 e il miglior realizzatore fu quel Will Clyburn che è rimasto a Bologna.