Virtus Bologna, la sfida di Pasquetta con Pistoia

Bologna, 31 marzo 2024 – Pasquetta alla Segafredo Arena per la Virtus e per i suoi tifosi. Domani sera alle 20, la formazione di Luca Banchi ospita infatti l’Estra Pistoia nella sfida valida per la 25esima giornata di serie A. Indisponibile ancora Isaia Cordinier, oltre al lungodegente Cacok, la Virtus prova a difendere il primato in classifica battendo i toscani e consolidando l’attuale posizione. A presentare il confronto è il tecnico bianconero Luca Banchi. “Pistoia ha saputo confermarsi rivelazione di questa stagione, centrando con largo anticipo i suoi obiettivi stagionali e mostrando una chiara identità di gioco, testimoniata dall’equilibrio di rendimento sia nelle gare casalinghe che quelle in trasferta. Il nostro compito principale sarà quello di giocare una gara attenta con l’obiettivo di limitare il loro talento realizzativo e l’imprevedibilità di quintetti estremamente versatili“. Precedenti - Le due squadre si sono già affrontate 13 volte, nove delle quali conquistate dalla Virtus. Bologna ha anche conquistato 4 dei 6 scontri diretti giocati in casa. L’ultima vittoria dei toscani in casa delle V Nere è datata 7 aprile 2019 (67-78). All’andata La Segafredo si impose nettamente per 70-91 nel match di andata, giocato sabato 23 dicembre. Biglietteria – Disponibili ancora tagliandi per la sfida contro Pistoia, acquistabili online sul sito Vivaticket, oppure direttamente alla biglietteria in piazza della Costituzione, aperta dalle ore 18. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio composto da Paternicò, Borgo e Marziali. Radio & Tv – Diretta tv su Dazn ed Eurosport 2 e radio su Nettuno Bologna Uno.