Più di duecento tifosi al marconi hanno atteso l’arrivo della squadra. Cori, sciarpe e calore per gli ’eroi’ di Belgrado La Virtus Bologna è stata accolta con grande entusiasmo al rientro da Belgrado dopo un successo straordinario in Eurolega. L'arena è già sold out per la gara di mercoledì contro il Bayern Monaco.