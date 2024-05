Playoff: ore 20,45. La V nera ritrova. Shengelia e Dobric. Può chiudere i conti

La Virtus affronta questa sera (ore 20.45, diretta Dmax) Tortona nella terza gara di questi quarti di finale avendo la possibilità di chiudere qui il confronto e ottenere il pass per la semifinale. Si gioca a Casale Monferrato, nella tana del club piemontese e i bianconeri sulla carta recuperano sia Ognjen Dobric che Toko Shengelia, anche se uno dei due potrebbe rimanere in borghese. Siccome la V nera non vuole compiere forzature per non rischiare nuovi infortuni, sarà la condizione fisica dei singoli a decidere sia chi andrà a referto sia l’effettivo utilizzo in campo. E’ certa, invece, l’assenza di Iffe Lundberg, che lunedì ha rimediato un trauma contusivo a un ginocchio sinistro e che dovrà restare fermo qualche giorno. "Affrontiamo la trasferta contro Tortona – spiega il coach Luca Banchi – determinati a mantenere un alto livello di intensità e consapevoli che, nonostante l’emergenza, ci siano margini ulteriori di crescita all’interno di una serie così equilibrata".