Virtus, martedì 29 ottobre torna l'Eurolega contro il Bayern Monaco: dove vederla

Bologna, 28 ottobre 2024 - Rinfrancata nel morale e nella classifica dalle vittorie in Eurolega con il Partizan e in campionato con Cremona, la Virtus si appresta a tornare in campo, domani sera alle 21 sul parquet della Unipol Arena di Casalecchio per affrontare la formazione tedesca del Bayern di Monaco nel sesto turno di Eurolega. Contro la corazzata bavarese, miglior attacco di Eurolega e capace di inizia in maniera molto positiva la propria stagione, Marco Belinelli e compagni proveranno a continuare nel solco tracciato nelle ultime uscite, anche se il compito sarà sicuramente difficile. Mancano sia Alessandro Pajola, ancora out per il problema alla spalle e Devontae Cacok, ma le ultime apparizioni e le vittorie non fanno altro che dare fiducia all’ambiente bianconero.

“Il Bayern Monaco è una squadra che ha già mostrato, nelle prime uscite stagionali, tutto il proprio potenziale e che offensivamente li rende l’attacco più prolifico dell’intera EuroLeague - sottolinea coach Banchi - Avremo il compito di indirizzare la gara su ritmi a noi più congeniali, imponendo concentrazione, fisicità e combattività per battere un avversario di tale portata”.

Tedeschi difficili da affrontare come conferma anche alla vigilia della sfida Toko Shengelia. “Fino ad ora il Bayern Monaco è stata una delle squadre più in palla, stanno giocando molto bene e si stanno esprimendo al meglio in tutti i ruoli. Dal punto di vista offensivo sono molto pericolosi e quindi la nostra difesa dovrà essere attenta. In attacco dovremo passarci molto la palla, giocando di squadra per 40’. Spero che i nostri tifosi possano aiutarci così da rendere il fattore campo un punto a nostro favore”.

Biglietteria - Disponibili ancora tagliandi, acquistabili sia online sul circuito Vivaticket, che da domani alle 18.30 dalla biglietteria della Unipol Arena.

Bus - Si ricorda che in occasione delle sfide interna all’Unipol Arena grazie alla collaborazione tra Virtus e Tper è stata improntata la linea speciale di bus 975 a disposizione per portare dal centro al Palasport, e ritorno, i tifosi che vorranno utilizzare i mezzi pubblici.

Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Latisevs, Ryzhyk, Celik.

Radio @ Tv - Diretta su Sky Sport e su DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.