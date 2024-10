Virtus Bologna, Baraldi confermato Ceo

Bologna, 29 ottobre 2024 - Tutto secondo previsione, Massimo Zanetti confermato presidente e rinnovati i poteri a Baraldi come Ceo. L’assemblea dei soci della Virtus Pallacanestro Bologna Spa, svoltosi oggi pomeriggio ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023-2024 e confermato presidente del Consiglio d’Amministrazione Massimo Zanetti. Oltre al presidente l’assemblea ha confermato come membri del Consiglio d’Amministrazione Marco Preti, Giuseppe Sermasi e Nicola Gualandi.

Presidente del Collegio dei Sindaci Michele Colliva e come Sindaci Massimo Garuti e il nuovo entrato Pier Luigi Ungania. Dal punto di vista fattivo, è stato poi confermata la delega di Ceo a Luca Baraldi, con il dirigente bianconero che ha ringraziato gli azionisti per la fiducia rinnovata augurando al Consiglio d’Amministrazione di continuare a lavorare insieme sempre con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati, dentro e fuori dal campo. Tutto invariato quindi al momento con la conferma delle cariche come era nella previsioni della vigilia di questa assemblea dei soci.