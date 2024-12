Pronto riscatto C’è subito l’esame Teodosic

Dopo il terremoto causato dalla sconfitta contro l’Alba, la Virtus questa sera (ore 20.30 diretta Sky) torna in campo ospitando la Stella Rossa di Belgrado. Come è noto per questa gara la panchina sarà affidata al tecnico serbo Nenad Jakovljevic e per lui questa sarà la prima volta da capo allenatore in Eurolega. Si tratta di un appuntamento delicato per diversi motivi e anche se Dusko Ivanovic sarà costretto a dare indicazioni da bordo campo, la gente si aspetta comunque una reazione dopo la brutta prestazione contro Berlino. Un dato preoccupante è che con i tedeschi la Segafredo Arena era molto lontana dal ‘sold out’ e questo indica come prima o poi le sconfitte abbiano l’effetto di raffreddare la passione dei tifosi. Tra l’altro tra le fila serbe è prevista la presenza di Milos Teodosic, il fuoriclasse che ha fatto le fortune della V nera dall’estate del 2019 all’estate del 2023 è stato uno dei principali artefici delle fortune bianconere.

La separazione con lui non è stata del tutto indolore e qualche sassolino è rimasto nelle scarpe di un giocatore che da solo valeva il prezzo del biglietto per la sua bravura nell’inventare sempre qualcosa di nuovo e di sfruttare anche gli spifferi tra le difese avversarie per far arrivare la palla ad un compagno. Con le glorie passate, però, non si giocano le partite del futuro e, quindi, la formazione bianconera non dovrà lasciarsi deconcentrare dall’amarcor dato che tutta l’attenzione sarà concentrata sui padroni di casa per capire come hanno metabolizzato le decisioni del loro ex coach. Se la Virtus piange per un ultimo posto frutto anche di tanti finali punto a punto che quasi mai hanno premiato i bolognesi, la Stella Rossa non può dire di essere in piena salute.

Nell’ultimo impegno europeo ha rimediato una sconfitta importante a Milano e se la fase di qualificazione finisse oggi non sarebbe tra le prime diedi squadre della classifica e, quindi, non parteciperebbe ai playoff neppure passando per i play-in. Un problema non piccolo con il club serbo che deve fare risultato per provare ad ottenere una licenza di Eurolega che le consenta di partecipare alla massima competizione continentale anche nella prossima stagione. Questo è uno dei motivi per cui la V nera è chiamata a invertire una china pericolosa, anche perché ripartire dall’EuroCup renderebbe ancora più amari questi primi mesi in cui i giocatori bolognesi non sono riusciti a mescolarsi e a diventare una squadra vera.

Arbitrano Difallah, Garcia e Lezcano.