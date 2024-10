Rimpianto Virtus Punita dal solito Napier

Virtus Bologna

84

Bayern Monaco

87

SEGAFREDO : Cordinier 18, Belinelli, Clyburn 6, Visconti ne, Shengelia 21, Hackett, Grazulis, Morgan 17, Polonara 13, Diouf 7, Akele ne, Tucker 2. All. Banchi.

BAYERN MONACO: Weiler-Babb 14, Da Silva 2, Edwards 26, Voigtmann 3, Napier 16, Kharchenkov, Obst 2, Harris 12, Brankovic ne, Booker 12, Madar ne, Yebo ne. All. Herbert.

Arbitri: Latisevs, Ryzhyk, Celik.

Note: parziali 25-19; 33-40; 60-68. Tiri da due: Virtus Bologna 21/41; Monaco 22/33. Tiri da tre: 8/23; 8/29. Tiri liberi: 18/18; 19/20. Rimbalzi: 28; 35.

La Virtus non riesce a spogliarsi dall’archetipo di Penelope e così tutto quello che fa puntualmente disfa. La miscela formata dal calore acceso dal popolo bianconero, animato dal voler salutare nel modo migliore Simone, il tifoso scomparso a causa dell’alluvione, e dall’esplosività di Achille Polonara, è servita per evitare una figuraccia e per regalare un’amara illusione a chi è stato il sesto uomo in campo. I motivi sono molteplici e parzialmente risiedono nelle assenze, con Alessandro Pajola fuori per un problema alla schiena e Ante Zizic out all’ultimo minuto per una gastroenterite, si sono persi due giocatori importanti, anche se questa è solo una faccia della medaglia essendo l’altra occupata da una concentrazione sempre più ballerina.

Non si spiegherebbe altrimenti come mai la Segafredo va a +10 (23-13), segna solo 8 punti nel secondo quarto per poi scivolare a -16 (46-62) e poi da lì si ritrova fino ad andare sul +3 (73-70). A 51’’ dalla file il punteggio è inchiodato sull’82-82 e la palla è in mano alla Virtus che, però, sbaglia la tripla del sorpasso con Will Clyburn, mentre dall’altra parte Napier infila il tiro pesante che porta il Bayern sul +3 (82-85).

Di secondi ne mancano 5 e Banchi chiama time-out per ripartire dalla metà campo offensiva. I tedeschi commettono fallo su Morgan che produce due errori in un colpo solo: prima non tenta subito il tiro da tre e successivamente fa 2/2 dalla lunetta.

Questa volta sono gli ospiti a chiedere la sospensione per avvicinarsi il più possibile al canestro avversario. Restano 2’’ e 5 decimi e ora è Harris a non sbagliare i liberi. Sul ribaltamento di fronte Morgan scaglia la tripla che manderebbe tutti all’overtime. Domani sera si gioca in casa di Milano.