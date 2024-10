Riscatto Cordinier rialza subito la Virtus

Virtus Bologna

84

Pistoia

68

SEGAFREDO : Cordinier 16, Belinelli 12, Pajola 5, Visconti, Shengelia 8, Hackett 3, Grazulis 2, Morgan 9, Diouf 5, Zizic 8, Akele 4, Tucker 12. All. Banchi.

PALLACANESTRO PISTOIA: Benetti, Christon 6, Della Rosa 1, Anumba 2, Childs 6, Rowan 11, Forrest 16, Boglio, Cemmi ne, Saccaggi 2, Silins 15, Brajkovic 9. All. Calabria.

Arbitri: Lo Guzzo, Dori, Lucotti.

Note: parziali 32-19; 51-39; 68-49. Tiri da due: Virtus Bologna 20/43; Pistoia 21/50. Tiri da tre: 8/24; 4/17. Tiri liberi: 20/27; 14/22. Rimbalzi: 48; 40.

Dopo la sconfitta subita venerdì a opera dell’Efes, la Virtus si beve un brodino vincendo con Pistoia. Va detto che il copione è sempre lo stesso con la V nera che accumula vantaggi importanti passando dal 27-9 al 43-24 e poi al 65-44, ma tra questi vantaggi importanti ci sono dei momenti in cui la squadra registra ancora diversi passaggi a vuoto.

La natura del problema è adesso molto chiara: tra le fila dei bianconeri ci sono giocatori che fanno molta fatica a stare in campo con altri e in questa difficoltà la panchina deve districarsi cercando equilibri che per ora non ci sono.

Sarà una questione di forma fisica o di non aver avuto la possibilità di lavorare con la squadra al completo durante la preparazione, ma il dato di fatto è questo.

Al lungodegente Devontae Cacok Banchi sceglie di lasciare in borghese Will Clyburn e Achille Polonara, una decisione dettata anche dal fatto che giovedì si scenderà in campo a Lione nella tana del Villeurbanne e in ogni caso per quello che hanno fatto vedere Momo Diouf e Nicola Akele la loro assenza non si è fatta praticamente sentire.

L’ultimo tentativo di riportate consistenza alla rimonta Pistoia lo mette a segno a 5’06’’ dalla fine con il punteggio che è fissato sul 73-62, ma la difesa toscana confida troppo sugli errori bolognesi per essere davvero efficace con Isaia Cordinier che guadagna immediatamente la lunetta mettendo a segno i due liberi e dando così un nuovo impulso alla cavalcata dei padroni di casa. Ancora una volta il francese risulta essere il migliore nelle fila bianconere con la Virtus che festeggia sapendo che non capiterà spesso di incontrare un avversario che dalla lunetta non va oltre uno scarso 14/22 e con questa imprecisione difficilmente all’Unipol Arena si passa.