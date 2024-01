Rivoluzione Virtus. Zizic è già pronto: un big per l’Eurolega

La nuova torre della Virtus si chiama Ante Zizic. Il centro croato proviene dall’Efes Istanbul, è alto 210 metri, è nato nel 1997 (proprio giovedì compirà 27 anni) e ieri ha svolto il primo allenamento con i compagni.

Nel girone d’andata di Eurolega ha segnato una media di 6,5 punti con 2,8 rimbalzi stando in campo circa 16 minuti di media nelle 13 partite disputate.

Il suo spazio è, però, diminuito drasticamente nelle ultime settimane dopo il suo rientro dall’infortunio e questo ha fatto sì che accettasse la proposta della V Nera dove ritroverà anche Achille Polonara e Bryant Dunston, giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio dell’Efes lo scorso anno.

Il suo arrivo dovrebbe far alzare il livello di tutto il reparto dei lunghi dato che in carriera ha vinto sia il campionato israeliano che quello turco e che ha alle spalle una lunga esperienza in Eurolega.

Il contratto che lo lega al club bianconero scadrà nel 2026 e già domani nell’impegno casalingo contro il Bayern Monaco dovrebbe essere regolarmente il campo. Il suo ingaggio è stato davvero provvidenziale dato che in questo momento Jordan Mickey è ancora infortunato, mentre la stagione di Devontae Cacok è praticamente finita vista i tempi di recupero necessari per risolvere il problema al ginocchio destro.

Contro la formazione tedesca anche Rihard Lomazs farà l’esordio con la maglia della Segafredo.

Anche l’esterno lettone arriva dal campionato turco e pure di lui Luca Banchi ha parecchio bisogno dato che non sarà della gara neppure Ognjen Dobric.

L’ala piccola serba si è infortunato alla caviglia sinistra nella gara di sabato sera contro Pesaro e i suoi tempi di recupero sono stimati tra le tre e quattro settimana.

Avendo la Virtus un mosaico particolare e con Abi Abass che è spesso chiamato a fare il secondo lungo, avere un uomo in più nel reparto dei piccoli diventa cruciale per evitare di esporre a un utilizzo superiore al previsto chi deve tirare la carretta sia in Europa che in campionato.

Una cosa è certa, gli infortuni e anche la necessità di trovare un giocatore diverso rispetto a quanto poteva garantire Jaleen Smith hanno fatto in modo che all’interno del roster bianconero vi fosse una piccola rivoluzione nonostante le cose non stessero andando affatto male soprattutto in Eurolega. La società è riuscita a trovare i correttivi in tempi brevi sapendo che ci sono tutte le condizioni per continuare a perseguire il primo obiettivo che è la partecipazione ai playoff continentali.

Una prima parte di stagione così positiva ha convinto il club a riaprire la campagna abbonamenti, offrendo ai propri tifosi un pacchetto con tutti gli incontri del girone di ritorno.