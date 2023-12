Serie A1 donne: ore 20 al PalaRomare. La V nera sfida la ’solita’ Schio

Secondo confronto stagionale tra Schio e Virtus. Dopo lo scontro che ad inizio stagione ha assegnato alle bianconere il primo titolo della storia, con la vittoria della Supercoppa, alle 20 al PalaRomare, le due squadre si ritrovano la sfida che negli ultimi due anni ha assegnato lo scudetto.

"La partita contro Schio sarà tosta, veniamo da una serie di vittorie per le quali abbiamo lottato tanto e sono contento per le ragazze – conferma coach Pierre Vincent –. Con l’assenza di Dojkic abbiamo perso un paio di partite per pochi punti e adesso siamo riusciti a superare questo momento difficile con energia e mi aspetto di continuare così".

La classifica: Venezia 22; Schio 20; Virtus e Campobasso 16; San Martino, Ragusa e Geas 14; Sassari 12; Roma 8; Brixia 6; Faenza 4; Milano 2; Battipaglia 0.

