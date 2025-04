Shengelia, ZIzic e Morgan fanno volare la Virtus che a Treviso si riprende la vetta

Treviso, 7 aprile 2025 - Continua il momento positivo della Virtus che passa a Treviso imponendosi 74-80, e agguanta in classifica Trapani e Brescia. Bella prova per la formazione di Dusko Ivanovic che di fronte ad una volitiva Treviso, si impone con merito al termine di una sfida a lungo in bilico, ma che i bianconeri riescono a far propria grazie all’ottima prova di Shengelia, alla prestazione positiva di ZIzic sottocanestro e alla triple di Morgan.

Ivanovic in avvio si affida in avvio a Pajola, Cordinier, Clyburn, Shengelia e Diouf. Parte meglio Treviso, con la formazione di Vitucci che mette in campo tanta energia. La Virtus si affida come sempre al suo totem Shengelia che, dopo la tripla di Hackett, infila l’8-9 al 5’ per il primo vantaggio bianconero. L’inerzia sembra essere dalla parte della Virtus, con Shengelia a quota 8, mentre dall’altra parte sono Bowman e Paulicap a rispondere colpo su colpo, per il 17-17 del primo quarto. Nel secondo quarto i punti di Zizic, ancora alti e bassi per lui e due triple di fila di Morgan lanciano la Virtus sul +8 al 14’ sul 19-27. Treviso però sfrutta Paulicap e torna il partita, riportandosi fino a stretto contatto dei bianconeri.

Nella ripresa la Virtus tiene in mano la sfida, ma non riesce mai a staccare una Treviso che prova sempre a rispondere colpo su colpo. Belinelli e compagni provano ad allungare nella ripresa toccando il +12 sul 48-60 grazie al gioco ad ottimo Hackett. Virtus che va in crisi, si fa risucchiare dal gioco vertiginoso di Treviso che torna prepotentemente in partita ad inizio dell’ultima frazione di gioco risalendo fino al -1 sul 59-60 dopo un parziale di 8-0 veneto ad inizio ultima frazione.

Zizic, Hackett e Shengelia però girano l’inerzia in modo definitivo a favore della Virtus con un contro break di 0-10 per il 59-70 del 36’. Sfida finita anche se Treviso non molla, ritrova i punti di Olisevicius, ma la Virtus vince ed alla fine è quello che conto.

Il tabellino

NUTRIBULLET TREVISO 74

VIRTUS BOLOGNA 80

NUTRIBULLET TREVISO: Mascolo 4, Bowman 15, Caroline 15, Olisevicius 12, Paulicap 10; Harrison 5, Torresani 1, Mazzola 2, Pellegrino, Macura 10, Mezzanotte ne, Spiazze ne. All. Vitucci.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Cordinier 2, Clyburn 10, Shengelia 21, Diouf 2; Akele, Belinelli, Hackett 16, Morgan 15, Polonara 1, Zizic 13, Holiday ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Sahin, Pepponi, Patti.

Note: parziali 17-17, 34-36, 51-60.

Tiri da due: Treviso 25/54; Virtus 22/41. Tiri da tre: 2/15; 5/22. Tiri liberi: 18/25; 21/25. Rimbalzi: 40; 42.