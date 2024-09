Sollievo Virtus Akele e Pajola sono decisivi

Shark Trapani

88

Virtus Bologna

89

SHARK : Notae 13, Horton 4, Robinson 27, Rossato 2, Alibegovic 14, Petrucelli 11, Yeboah 13, Mollura ne, Pleiss 2, Gentile 2, Pullazi ne. All. Repesa.

SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 15, Cordinier 13, Pajola 6, Clyburn 8, Hackett, Grazulis 2, Morgan 11, Polonara 7, Diouf 2, Zizic 11, Akele 5, Tucker 9. All. Banchi.

Arbitri: Rossi, Bongiorni, Noce.

Note: parziali 25-30; 41-49; 61-69. Tiri da due: Trapani 22/40; Bologna 22/32. Tiri da tre: 10/24; 19/29. Tiri liberi: 14/15; 15/19. Rimbalzi: 26; 35.

Buona la prima di campionato per la Virtus che torna a casa da Trapani con una vittoria ripetendo, però, lo stesso copione che aveva in messo in scena lo scorso fine settimana in Supercoppa. La formazione allenata da Luca Banchi parte in sordina ritrovandosi sul -9 (11-2) e poi spinta dal capitano Marco Belinelli tocca il +18 (31-49). Siamo a 3’20’’ dalla fine del secondo quarto e lì puntuale arriva il blackout che la sta caratterizzando. Fino alla fine del periodo gli ospiti non trovano più il canestro e anche le parole del coach bianconero durante la pausa non hanno lo stesso effetto su tutti i giocatori. Il risultato è che i padroni di casa ricuciono fino al -7 (50-57) riaprendo le sorti del discorso.

I bolognesi provano un nuovo allungo, ma non riescono a uscire dalla versione Penelope che un po’ fa e tanto disfa. Con 5’42’’ da giocare Justin Robison firma il sorpasso sul 76-75 con conseguente timeout per la V nera. I siciliani sembrano avere più energie e piazzano anche un parziale di 5-0, ma è un fuoco di paglia dato che a seguire c’è un immediato controbreak di 6-0. Siamo a 1’22’’ dal suono dell’ultima sirena con il tabellone che indica il punteggio di 84-85 (canestro di Akele). L’ex Alibegovic sbaglia da tre, mentre Paiola allunga la striscia virtussina con un canestro da due. Minuto di sospensione per Repesa, ma il lungo italobosniaco fa solo 1/2 dalla lunetta e di secondi ne restano 24. Gli Shark non sono in bonus per cui non possono fermare il gioco se non con due falli consecutivi. Pajola ai liberi fa 2/2 che vale l’85-89 e a nulla serve la tripla allo scadere messa a segno da Notae.

L’ultima nota riguarda la Segafredo che ha affrontanto questa gara tenendo a riposo Toko Shengelia, fermato precauzionalmente in previsione della gara di venerdì quando all’Unipol Arena arriverà l’Efes per la prima giornata di Eurolega, e lasciando fuori Riccardo Visconti per scelta tecnica.