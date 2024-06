Toko non ha ancora accettato la proposta di rinnovo, il capitano potrebbe chiedere di rivedere il suo ingaggio. Venerdì assemblea dei soci. Da Shengelia a Beli: quanti nodi per la Virtus

Nell’attesa che nelle giornata di venerdì si sistemino le quote societarie con un aumento di capitale che sarà sottoscritto solo dalla Cribis di Carlo Gherardi, in casa della Virtus si attende una risposta da Toko Shengelia. Il giocatore georgiano può uscire dal contratto e accasarsi da un’altra parte, ma se rimane non è detto che accetti la proposta di prolungamento che il club gli ha presentato. Potrebbe anche lasciare le cose come stanno per andare a percepire 2 milioni di euro nella prossima stagione. Questa ipotesi è quella che piace meno alla dirigenza bianconera anche perché andrebbe a impegnare una parte importante del budget. Le tante voci di mercato che circolano sul lungo della V nera non sembrano trasformarsi in qualcosa di concreto, per cui il club cercherà di insistere per arrivare ad una nuova intesa.

Prima di arrivare alla partenza della campagna abbonamenti, fissata per la metà di luglio, ci sono altre questioni da sistemare. Lo stesso capitano bianconero Marco Belinelli potrebbe chiedere di rivedere l’accordo economico che lo lega al club ritenendo che sia ancora lontano il momento di appendere le scarpe al chiodo. Nodi che saranno sciolti una volta che l’assemblea dei soci avrà definitivamente ratificato il budget che si aggirerà attorno ai 16 milioni.

Stessa musica per quanto riguarda l’allenatore. Pur essendo il nome di Luca Banchi stato più volte associato alla panchina del Baskonia, a Vitoria circola con insistenza l’ipotesi di un probabile arrivo del tecnico sloveno Jaka Lakovic. Se il coach grossetano lascia la panchina bianconera, allora Sale Djordjevic sarà il sostituto designato. Sarebbe un ritorno gradito ai tifosi che ancora ricordano la cavalcata che consentì di festeggiare il sedicesimo scudetto. Nel caso in cui Banchi dovesse salutare la compagnia, il club non vuole farsi trovare impreparato.

