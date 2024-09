Tour de force Virtus. Oggi il cda dei soci. Domani a Trapani

Si parte, finalmente. Un periodo particolarmente intenso per la Virtus. Oggi è in programma il cda dei soci. Da questo incontro e confronto potrebbero uscire anche novità sul mercato. Ma, prima di tutto, la Virtus, come ha fatto in questi anni, osserverà i conti e la possibilità, eventualmente, di potenziare l’organico.

Domani, nel frattempo, Luca Banchi dovrà cominciare anche a fare le prime esclusioni nel gruppo degli stranieri. In Italia non si può andare oltre il numero di sei: la Virtus ne ha otto, ma Cacok è infortunato. Rispetto alla Supercoppa ci sarà un Cordinier in più: il francese ha una fisicità tale che difficilmente l’allenatore rinuncerà a uno come lui. Vedremo l’assetto, considerando che gli altri stranieri sono Morgan, Shengelia, Clyburn, Tucker (apparentemente intoccabili), Zizic e Grazulis, che nella Supercoppa era sì nei dodici, ma senza aver messo nelle gambe nemmeno un minuto.

Rinunce in vista anche nel pacchetto degli italiani: Riccardo Visconti scalpita per offrire i primi minuti ufficiali. Così come Nicola Akele, che rispetto a Grazulis ha avuto il battesimo del campo all’Unipol Arena, ma per un minutaggio davvero contenuto. Si comincia da Trapani: la Virtus ritrova Jasmin Repesa, ex Fortitudo e il vice Andrea Diana. Mentre in casa Virtus ci sarà, come vice, Daniele Parente, coach di Trapani fino a marzo.

a. gal.