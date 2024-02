Treviso Virtus 61-100: quarta vittoria consecutiva per le Vu Nere

Treviso, 5 febbraio 2024 – La Virtus vince ancora e passa, con un’eccellente prova collettiva a Treviso imponendosi 61-100. Quarta vittoria consecutiva in campionato per Marco Belinelli e compagni che con questo successo si confermano a -2 dalla capolista Brescia davanti alla coppia Venezia-Milano.

Al PalaVerde c’è partita solo nel primo quarto con la formazione di Luca Banchi che parte bene 0-7, si vede recuperare dai padroni di casa 9-9 al 5’ e poi superare 20-14 all’8’, ma trova la forza, con un parziale straordinario nel secondo quarto, di dare la sterzata definitiva al match. I bianconeri infatti infilano un break di 9-30 semplicemente devastante che annichilisce, con Jordan Mickey grande protagonista, i padroni di casa. Mickey ma non solo, con Lundberg, Abass e Lomazs che dilatano il parziale e con la Virtus avanti 34-51 all’intervallo. Ad inizio del terzo quarto le V Nere danno la spallata decisiva al match che chiude ampiamente anzitempo il confronto a favore di una Virtus come detto che sale sola al secondo posto in classifica e che adesso può pensare alla sfida di venerdì in casa, alla Segafredo Arena, di Eurolega contro Monaco, in un confronto fondamentale per la stagione europea di Belinelli e compagni.

Il tabellino

NUTRIBULLET TREVISO 61

VIRTUS BOLOGNA 100

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 11, Harrison 12, Faggian, Camara 6, Olisevicius 5, Zanelli 3, Robinson 12, Allen 4, Paulicap 4, Mezzanotte 2, Torresani 2, Scandiuzzi. All. Vitucci.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 6, Cordinier 8, Belinelli 14, Shengelia 11, Zizic 15; Lundberg 5, Mascolo 8, Lomazs 10, Mickey 14, Polonara 4, Abass 5, Pajola ne. All. Banchi.

Arbitri: Baldini, Perciavalle, Patti.

Note: parziali 25-21, 35-51, 50-80.

Tiri da due: Treviso 16/40; Virtus 33/39. Tiri da tre: 6/26; 8/20. Tiri liberi: 11/15; 10/11. Rimbalzi: 19; 42.