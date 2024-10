Virtus batte la Vanoli 69-74 e vede la vetta

Cremona, 26 ottobre 2024 - La Virtus passa al PalaRadi battendo 69-74 la Vanoli Cremona e per una notte si prende la testa della classifica, condivisa adesso con Trento. Dopo le fatiche di Eurolega e la vittoria col Partizan, la formazione di Luca Banchi non incanta ma gioca una sfida solida, volitiva e decisa in un finale dove i bianconeri trovano sostanza e qualità.

Dopo un primo tempo a rincorrere gli avversari, la Virtus trova la forza per cambiare l’inerzia della sfida nella terza frazione di gioco, dove è la difesa di Diouf e compagni a fare la differenza. Evanescenti, ma importanti nell’ultima frazione con una tripla a testa Hackett e Belinelli, nullo Zizic altra prestazione decisamente sottotono, Banchi ha trovato in Diuof, Polonara, Cordinier, ma anche Clyburn e Morgan i grimaldelli per scardinare la difesa cremonese e imporsi, centrato la quarta vittoria in altrettante sfide di campionato giocate.

La Virtus si presenta al PalaRadi senza Devontae Cacok, finalmente, si vocifera vicino al rientro in gruppo, e Alessandro Pajola ancora out per un problema alla schiena. Banchi per scelta tecnica lascia invece a riposo Toko Shengelia nella sua rotazione stranieri-italiani.

La Virtus inizia con Morgan, Belinelli, Cordinier, Grazulis e ZIzic, ma a partire meglio è la Vanoli che si porta avanti +5, parziale che tiene fino al primo break. La Virtus fatica a trovare il ritmo partita, finisce a -6, ma poi torna subito in scia, per poi ricadere nei soliti errori.e tornare a -8 sul 35-27 al 18’ costringendo Banchi a chiedere tempo. Nel finale le V Nere accorciano le distanza, all’intervallo la Vanoli è avanti 37-32.

Ad inizio ripresa Owens e Eboua si caricano di falli, la Virtus ne approfitta con un eccellente Polonara che insieme a Cordinier lancia la Virtus avanti sul 47-49 al 26’, riportando avanti i bianconeri dopo lo 0-2 iniziale. Jones continua a bersagliare il canestro bianconero tenendo in linea di galleggiamento la Vanoli. Al 30’ Virtus avanti 54-55. Nel momento decisivo arrivano due tripla di Belinelli ed Hackett per il 58-64 al 33’. Vanoli risponde con Davis e Lacey per il nuovo 64-64.

Sono Cordinier e Clyburn a dare il risicato vantaggio che la Virtus si porta fino alla fine, con Morgan che ad una manciata secondi dalla fine dalla sirena conclusiva che mette i liberi della staffa sul 69-74. Adesso la Virtus è attesa da un faticoso ma al tempo stesso fondamentale doppio turno di Eurolega. Martedì si torna in campo di nuovo in Eurolega, con la sfida in programma alle 21 all’Unipol Arena con il Bayern di Monaco, mentre giovedì è in programma il derby con Milano in programma al Forum di Assago. Soddisfatto per la vittoria che vale il primato in classifica coach Luca Banchi. “Partita solida sui 40’ e secondo tempo con maggiore consistenza”.Mvp della sfida Momo Diouf. “Cerco di dare una mano alla squadra, mettendo energia. In attacco ho fatto un po’ di fatica, ma in difesa ho dato il massimo”.

Il tabellino

VANOLI CREMONA 69 VIRTUS BOLOGNA 74 VANOLI CREMONA: Lacey 12, Davis 15, Jones 20, Nikolic 9, Owens 2; Booth 6, Eboua 3, Zampini 2, Conti, De Martin ne. All. Cavina. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Morgan 9, Belinelli 8, Cordinier 13, Grazulis 3, ZIzic; Clyburn 10, Hackett 3, Polonara 12, Diuof 9, Tucker 5, Akele 2, Visconti ne. All. Banchi. Arbitri: Lanzarini, Bongiorni e Valzani. Note: parziali 20-15, 37-32, 54-55. Tiri da due: Cremona 14/32; Virtus 17/32. Tiri da tre: 8/32; 7/20. Tiri liberi: 17/20; 19/20. Rimbalzi: 32; 35.