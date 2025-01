Virtus, adesso sono vietate le distrazioni. Coach Ivanovic chiede maggiore continuità

Alle 20 (diretta Eurosport 2) la Virtus chiude la sedicesima giornata del campionato di serie A ospitando Cremona. Dopo la vittoria di venerdì a Monaco di Baviera, l’impegno di oggi è l’ennesimo esame di maturità per la formazione bianconera. Se non inciampa in quella che nell’ambiente viene definita come la sindrome della pancia piena e dà continuità al successo ottenuto contro il Bayern allora si può dire che un passo verso l’essere quella squadra brillante che la Segfredo può essere è stato fatto, altrimenti si torna indietro e il percorso riparte dal via o quasi.

Non ci saranno né Will Clyburn né Ante Zizic, sempre fermo a causa di una perniciosa borsite al gomito sinistro, e sebbene la classifica dica che Cremona è all’ultimo posto, essendo stata agganciata da Napoli, la partita è da prendere con le molle anche per le motivazioni dei lombardi che scenderanno in campo con lo spirito di chi deve giocarsi il tutto per tutto non avendo nulla da perdere.

"Nelle scorse settimane i nostri avversari hanno cambiato la guida tecnica – a parlare è Daniele Parente, uno degli assistenti di Dusko Ivanovic –. E loro sono una squadra che non rispecchia la classifica attuale, avendo vinto in casa di Trento, grazie a un ultimo quarto strepitoso, e avendo giocato alla pari con Venezia. Con l’arrivo di Payton Willis hanno aggiunto estro e qualità tecniche nel reparto guardie, hanno lunghi, soprattutto tra le ali, che possono aprire il campo e liberare nell’uno contro uno i loro esterni. A tutto questo va aggiunto che siamo reduci dal doppio impegno settimanale di EuroLeague, perciò sarà necessario reclutare energie per avere un elevato standard difensivo e un extra sforzo mentale".

Nessuna novità per quanto riguarda il mercato con una ricerca che al momento non riesce a individuare con certezza l’esterno che dovrebbe colmare la lacuna che si è aperta a causa del lungo infortunio di Clyburn.

La V nera da tempo è sul mercato anche per cercare un centro che possa prendere il posto lasciato libero dalla risoluzione del contratto di Cacok e per non mettere troppa pressione a Zizic per un rientro che se anticipato potrebbe essere controproducente. La filastrocca, però, è sempre la stessa ed è legata alla volontà della proprietà di allargare il budget per mettere a segno almeno una delle due operazioni.

Ieri è circolato anche il nome della guardia Devonte’ Graham, giocatore esperto che attualmente milita in G-league, ma sulla scrivania del ceo Luca Baraldi non è arrivato nulla e spetta a lui andare dai due soci, il presidente Massimo Zanetti e l’azionista di minoranza Carlo Gherardi, e convincerli a mettere mano al portafoglio. Arbitrano Sahin, Paglialunga e Nicolini.