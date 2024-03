Virtus, al Pireo inizia il ciclo di ferro. Banchi: "Ora entusiasmo e fiducia"

Un ambiente, quello del Pireo, particolarmente caldo. Una squadra, l’Olympiacos, in salute e staccata di sole due lunghezze. Ci sono tutti gli ingredienti per capire le difficoltà che incontrerà questa sera, la Virtus, nella ventottesima giornata di Eurolega. Si gioca alle 21, si scende in campo per provare a tenersi a stretto contatto di gomito con il treno del terzo posto, alle spalle di Real Madrid (che sarà ospite la settimana prossima alla Segafredo Arena) e Barcellona. Shengelia abile e arruolabile: quanti minuti possa regalare ai compagni lo sapremo solo oggi.

Luca Banchi, il coach, è conscio delle insidie che troveranno i suoi ragazzi, reduci dalla sconfitta di Sassari.

"Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importantissime e molto difficili – racconta il coach – che dovremo affrontare con concentrazione e responsabilità, nella consapevolezza di trovarci, a oggi, a lottare per importantissimi traguardi, motivo per cui dovremo esprimere sul campo tutta l’energia, l’entusiasmo e la fiducia di essersi guadagnati questo palcoscenico con sforzo e dedizione".

Dà un’occhiata ai rivali, il tecnico bianconero. E le indicazioni non sono esaltanti. "L’Olympiacos, vice campione d’Europa, sta attraversando un ottimo momento di forma, producendo un basket corale e una consistenza difensiva degna di una squadra aspirante al titolo. Giocheremo in un ambiente molto caldo, ma il valore degli avversari e le condizioni ambientali dovranno essere da impulso per una gara aggressiva e determinata".

Alessandro Pajola, fondamentale per energia e maturità una settimana fa, contro il Valencia, riparte dalla battuta d’arresto di Sassari.

"Ci aspetta una partita difficilissima in un campo complicato, contro una squadra fortissima costruita per vincere il titolo e che nelle ultime stagioni ha dimostrato di far bene. Una gara tosta alla quale arriviamo preparati. Dopo la sconfitta a Sassari abbiamo avuto modo di ragionare sui nostri errori, siamo pronti per scendere in campo e disputare una buona partita".

Le altre gare: Efes-Bayern; Monaco-Stella Rossa; Maccabi-Zalgiris; Valencia-Barcellona; Real Madrid-Fenerbahce. Domani; Panathinaikos-Villeurbanne; Vitoria-Alba; Milano-Partizan.

La classifica: Real Madrid 44; Barcellona 36; Panathinaikos Atene, Monaco e Virtus Bologna 34; Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul 32; Vitoria e Maccabi Tel Aviv 28; Valencia e Partizan Belgrado 26; Bayern Monaco 24; Olimpia Milano, Zalgiris Kaunas ed Efes Istanbul 22; Stella Rossa Belgrado 20; Asvel Villeurbanne 12; Alba Berlino 10.