Virtus in campo il 5 gennaio a Berlino. Dove vederla in tv

Bologna, 4 gennaio 2024 – Dal trionfo col Bayern alla sfida di domani con l’Alba a Berlino. Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro i bavaresi che la Virtus torna in campo, domani alle 19 alla Mercedes-Benz Arena per affrontare l’Alba padrona di casa.

“L’Alba Berlino è una squadra fresca, atletica e talentuosa che, soprattutto nelle gare casalinghe, riesce ad esaltare il suo stile – conferma coach Luca Banchi -. Incontrarli a così breve tempo di distanza, da una gara impegnativa e logorante come è stata quella contro il Bayern, renderà certamente più arduo il nostro compito, ma attingeremo dal nostro roster le risorse necessarie per giocare una partita attenta, focalizzandoci su obiettivi offensivi e difensivi, in grado di consentirci un’altra prestazione che renda orgogliosi i nostri sostenitori”.

Assenti Ognjen Dobric, Davontae Cacok e Jordan Mickey, la Virtus può fare il conto sulle qualità dei nuovi arrivi, in primis quella di Ante Zizic, ieri col Bayern al suo esordio in maglia bianconera. “L’Alba è una squadra molto pericolosa, ha dimostrato di poter battere chiunque, quindi bisogna prendere ogni partita molto seriamente e non in base alla classifica – conferma Zizic -. Dobbiamo partire concentrati e controllare la loro aggressività e fermare le loro transizioni. Credo che non sarà una gara facile, soprattutto perché è una settimana doppia, molti ragazzi hanno giocato diversi minuti ieri sera e oggi siamo in viaggio. Dovremo essere concentrati e pronti a combattere”.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Aliaga, Trawicki e Juras. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.