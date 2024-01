Virtus, Zizic: “Questi tifosi sono il sesto giocatore in campo: straordinari”

Bologna, 4 gennaio 2024 – La firma, il 31, il primo allenamento nei giorni scorsi, ieri sera l’esordio in Eurolega tenendo bene il campo per 12’28” e oggi la presentazione ufficiale alla stampa. Sono giorni importanti e frenetici per Ante Zizic, centro croato che nel giro di poche ore si è visto proiettato da Istanbul e dall’Efes a Bologna e alla Virtus. Domani sarà di nuovo in campo con i bianconeri per la seconda sfida del girone di ritorno di Eurolega con l’Alba Berlino.

Le prime parole bianconere di Zizic sono per la sfida e la vittoria di ieri sera contro il Bayern. “È stato fantastico, non potevo chiedere di meglio per la mia prima partita. Sono rimasto molto colpito, i tifosi sono stati fantastici, quando hai questo tipo di tifosi è come avere 6 giocatori in campo, che ti incitano e ti danno tanta energia. Sono molto felice di giocare in una squadra con dei tifosi straordinari come la Virtus”.

Il lungo croata parla di Bologna e della Virtus. “Prima di firmare ero già stato a Bologna altre tre volte. Ho giocato contro la Virtus in Eurolega due volte e quando ero un ragazzo ho partecipato a un torneo giovanile qui. Non conosco molto bene la città perché mi sono sempre fermato per poche ore per giocare, ma conosco molto bene la Virtus, un club storico dal quale sono passati grandi nomi. Sono davvero felice di giocare in questa squadra e del supporto dei nostri tifosi”.

Un accordo lampo quello raggiunto dalla Virtus con il giocatore. “E’ durato lo spazio di una notte, l’ho saputo poche ore prima di firmare il contratto. Il 30 dicembre avevo una partita e subito dopo ho parlato con il mio agente di questa opportunità. Gli ultimi giorni per me sono stati molto impegnativi e particolari, sto cercando di ambientarmi ma sono molto felice di far parte di questa squadra e di questa società”. Ma quale sarà il ruolo di Zizic in questa visto e dopo può arrivare la Virtus, il giocatore non ha dubbi. “Dovunque vada il mio ruolo rimane simile. Voglio integrarmi, i ragazzi hanno giocato insieme dall’inizio della stagione e hanno già un’ottima chimica. Vorrei aiutarli in qualsiasi modo, facendo quello che il mio coach mi chiede. Obiettivo vincere tutto quello che possiamo vincere”.