Virtus Bologna e la sfida con l’Asvel: quando e dove seguire la partita

Bologna, 17 gennaio 2024 – Virtus attenta alla coda. Confronto sulla carta scontato, ma in realtà da affrontare con la massima concentrazione quello che attende, domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena la Virtus di Luca Banchi.

I bianconeri sono attesi dal confronto interno contro l’ultima della classe Asvel Villeurbanne per una sfida assolutamente da vincere, ma altrettanto chiaramente da non sottovalutare. “L’Asvel è una squadra dotata di grande fisicità e di atletismo, combinata al talento di giocatori esperti la cui pericolosità ed esuberanza cercheremo di contenere con una prestazione orgogliosa e coraggiosa – sottolinea coach Banchi – Daremo il massimo per sfruttare al meglio le nostre potenzialità, confidando che il sostegno del nostro pubblico possa darci tutte le risorse necessarie per andare oltre l’emergenza del momento”.

Bianconeri privi di Ognjen Dobric, Devontae Cacok e Tornike Shengelia, ma con un Polonara ritrovato e rinfrancato dopo le ultime prestazioni. “Domani ci aspetta una partita dura, contro una squadra fisica e atletica come l’Asvel – conferma l’ala nativa di Ancona - una squadra a cui piace correre in contropiede. Dovremo essere bravi nella transizione difensiva per limitare i loro punti di forza. In attacco dobbiamo giocare la nostra pallacanestro”.

Biglietti – Ancora disponibili sul circuito Vivaticket e da domani dalle 18.30 sarà aperta la biglietteria in Piazza della Costituzione.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Peruga, Peerandi e Silva.

Radio & tv – diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.