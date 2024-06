Virtus Bologna – Milano: date e formula della finale scudetto

Bologna, 2 giugno 2024 – Sarà per il quarto anno consecutivo il derby d’Italia ad assegnare lo scudetto 2023-24. Come nelle precedenti edizioni sono la Virtus Bologna e l’Armani Milano a contendersi il titolo tricolore. Tutte secondo le previsioni della vigilia, vero, ma altrettanto vero che arrivare in finale, anche se da favoriti era tutto fuorché scontato sia per la formazione di Ettore Messina, che per i bianconeri di Luca Banchi. Milano dopo il 3-1 a Trento ha rifilato un netto 3-0 a Brescia in semifinale, la Virtus si qualifica alla finale dopo aver battuto 3-2 Tortona e 3-1 Venezia in un cammino decisamente più impegnativo rispetto a quelli dell’Armani.

Adesso le due squadre sono attese da qualche giorno di riposo e preparazione poi da giovedì prossimo, alla Segafredo Arena, il via alla Finals.

Prime due sfide sotto le Due Torri, terza ed eventuale quarta sfida a Milano, eventuale decisiva gara 5 di nuovo alla Segafredo Arena.

Le date e dove vedere le sfide in tv

Gara 1 - Virtus Bologna vs Armani Milano, giovedì 06 giugno, ore 20.30; ore 20.30 diretta su DAZN – Eurosport 2 – DMAX –NOVE. Gara 2 - Virtus Bologna vs Armani Milano, sabato 08 giugno, ore 20.30; ore 20.30 diretta su DAZN – Eurosport 2 – DMAX –NOVE. Gara 3 – Armani Milano vs Virtus Bologna, martedì 11 giugno ore 20.30 diretta su DAZN – Eurosport 2 – DMAX – NOVE. Eventuale gara 4 - Armani Milano vs Virtus Bologna giovedì 13 giugno (orario da conferma) Eventuale gara 5 - Virtus Bologna vs Armani Milano, domenica 16 giugno (orario da conferma).

Biglietti

E’ partita la prelazione solo online, mentre da lunedì e fino a martedì anche in Casa Virtus per gara 1 e gara 2 in programma alla Segafredo Arena. In questi giorni gli abbonati far valere la propria prelazione, ogni possessore di tessera annuale potrà acquistare fino a 3 biglietti a prezzo dedicato, inserendo in fase di acquisto il codice di accesso presente sull’abbonamento.

Contestualmente è attiva anche la vendita libera del mini abbonamento comprensivo di Gara-1 e Gara-2 e delle singole partite. Da mercoledì via alla libera vendita dei biglietti rimanenti.