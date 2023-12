Virtus Bologna e la supersfida con Milano: il derby d’Italia al Forum di Assago

Bologna, 9 dicembre 2023 – Si alza il sipario e va in scena il derby d’Italia edizione 205. È la classica delle classiche, il confronto tra tanti ex tra panchina e campo, la sfida che negli ultimi 3 anni è valsa come finale scudetto. Basta questo ed è già riduttivo dirlo così per presentare la sfida che domani pomeriggio alle 17.30 va in scena al Mediolanum Forum di Assago tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna.

Le due regine di Italia che si sono divise gli ultimi tre scudetti, le squadre che ambizioni budget, blasone guidano il movimento italiano della palla a spicchi si ritrovano domani pomeriggio l’una di fronte all’altra in un confronto da sempre particolare e molto sentito. “Giochiamo al termine di una settimana che non ci ha premiato, motivo per cui sarà importante andare in campo con durezza, coinvolgimento emotivo, umiltà e grande attenzione – sottolinea alla viglia Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano – Aspetti che non mancano ma che nel pratico non sono ancora sufficienti per chiudere tante partite che abbiamo lasciato lì e in questo senso Monaco di Baviera e Belgrado costituiscono un altro insegnamento in vista della Virtus: dobbiamo continuare a lavorare fino a quando non raggiungeremo un diverso obbiettivo di continuità per tutta la gara. Sentiamo tutti l’affetto che i tifosi ci hanno voluto dimostrare anche pubblicamente nei giorni scorsi e che da sempre ci trasmettono nei momenti difficili: serve una partita da Olimpia, di grande coesione e aiuto reciproco sui due lati del campo, come nel DNA del Club e di questo Gruppo”. Alle parole del grande ex fanno eco quelle di Luca Banchi, anch’egli in passato sulla panchina di Milano. "Approcciamo la gara di Milano consapevoli della necessità di affrontare un’avversaria ferocemente determinata a risalire posizioni di classifica più consone al loro valore e la grande esperienza di staff e giocatori della compagine meneghina saprà certamente indirizzarli verso una partita di grande intensità – conferma il coach grossetano – Milano-Bologna è una sfida dal pathos sempre speciale indipendentemente dal fatto che, questa volta, arrivi in un momento di stagione così affollato di importati gare ravvicinate, ma siamo certi che ciò non toglierà enfasi ad una sfida storicamente sentita e combattuta. Mancheranno alcuni dei protagonisti annunciati, ma le squadre vorranno comunque mettere in campo l’intensità che si addice a partite di questa importanza”.

Virtus ancora alle prese con le non perfette condizioni fisiche di alcuni suoi elementi, primo fra tutti Ale Pajola costretto a saltare le ultima sfide di campionato ed Eurolega.

Precedenti

Questa è la sfida numero 205 nella storia, includendo anche l'Eurolega moderna tra Milano e Bologna, con i meneghini avanti sinora per 113-91. Su 98 scontri diretti disputati in casa, l’Olimpia è avanti 74-24. In questa stagione Milano e Bologna si sono già affrontate due volte, una nella semifinale di Supercoppa, vittoria Virtus 78-73 e una in Eurolega lo scorso 14 novembre con altro successo 86-79 per i bianconeri.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Saverio Lanzarini, Manuel Mazzoni e Andrea Valzani.

Radio & Tv

Diretta su Dazn, Nove e Dmax, radio su Nettuno Bologna Uno.