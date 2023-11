Virtus Bologna, Polonara torna ad allenarsi: video

Bologna, 3 novembre 2023 – La giornata che vede l’esordio della Virtus alla Segafredo Arena contro l’Efes Istanbul si è aperta con la splendida notizie, e il video del ritorno in campo di Achille Polonara.

Achille Polonara ha ripreso ad allenarsi individualmente

L’ala anconetana, ferma dopo l’operazione subita nelle scorse settimane per una neoplasia testicolare, ha infatti ripreso ad allenarsi individualmente. Lo attendono allenamenti individuali e tanto lavoro per tornare ma intanto prosegue il suo percorso per tornare a giocare.

Un’ottima notizia per la Virtus, ma soprattutto per Polonara che sta bruciando le tappe per un pronto ritorno in campo e per tornare il prima possibile a disposizione di coach Luca Banchi.