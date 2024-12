Virtus Bologna sfida l'Olympiacos: Belinelli torna, Shengelia assente per virus

Una notizia buona e una cattiva. Partiamo però da quella contingente: alle 20,15 la Virtus gioca ad Atene, contro l’Olympiacos, dovendo anche pensare al confronto in programma tra due giorni, alla Segafredo Arena, con il Barcellona.

La notizia buona è che Marco Belinelli, il capitano, è nuovamente disponibile. Quella cattiva è che Toko Shengelia, per le complicanze derivate da un virus gastro-intestinale non ci sarà. E sarà rivalutato in questi giorni.

La presenza del capitano potrebbe garantire qualche tripla in più. Materia sempre ostica, quella del tiro dalla lunga distanza, in casa Virtus. L’assenza di Toko, invece, priva il gruppo del leader al quale affidarsi quando le cose non vanno troppo bene.

Dusko Ivanovic, però, è coach troppo esperto e scafato per attaccarsi alle assenze e cercare alibi. Al contrario, in questo periodo – di fatto è stato capo allenatore solo in due occasioni, con altre due più defilato – deve provare a trovare un equilibrio, regalando certezze a un gruppo che, dopo aver vinto a Milano e Vitoria, è caduto in casa, contro Trieste, riaprendo così il libro (stagionale) dei dubbi e delle perplessità.

Vuole equilibrio, Dusko, vuole difesa e un gruppo che sappia dimostrare di avere energia da spendere.

"L’Olympiacos – dice Ivanovic – è una squadra molto forte, specialmente quando gioca in casa, esperta e con grandi giocatori. In questo momento dobbiamo trovare il nostro carattere e la nostra energia per provare a vincere ogni partita".

Non cambia molto il pensiero di Will Clyburn, che dopo il gol vincente di Vitoria (e un altro confezionato a Belgrado) cerca di svoltare la stagione sua e della Virtus.

"Affrontiamo l’ Olympiacos. Sarà fin da subito aggressivo. Arriva da una sconfitta in EuroLeague e per questo mi aspetto un ambiente molto caldo. Dovremo disputare una buona gara, controllandone il ritmo e cercando di non accendere i loro tifosi. Dovremo giocare la nostra pallacanestro". Qualche tiro da tre in più, pur restando nel canovaccio dell’equilibrio del controllo, non guasterebbe.

Si gioca al Peace and Friendship Stadium di Atene. Arbitrano Javor, Kardum e Laurinavicius (diretta Sky Sport, Dazn e Nettuno Bologna Uno).