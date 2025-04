Virtus Bologna: Tre sfide decisive per il primato in campionato

Tre giornate al termine della stagione regolare. La Virtus è prima – in coabitazione con Trapani, battuta proprio nella prima giornata di campionato – e arbitra del proprio destino. Con una situazione del genere – cinque squadre in quattro punti, le altre sono Trento, Brescia e Olimpia Milano – i ragazzi di Dusko Ivanovic possono chiudere tra il primo e il quinto posto. Dovessero chiudere con un filotto – domenica in casa con Varese, poi i successivi confronti con Scafati e Trapani – i bianconeri sarebbero certi del primato, con quel che ne consegue. Ovvero avere la possibilità di giocare sempre l’eventuale bella in casa.

Intanto il match della vigilia di Pasqua, ha evidenziato, una volta di più, un gruppo coeso, che pare aver imboccato la strada volta del tecnico montenegrino. Quello di una difesa portata alla massima intensità, con una maggiore attenzione in attacco, per limitare il numero delle palle perse.

Vero è che Pistoia è ultima in classifica ed è la principale candidata alla retrocessione, ma la Virtus, in Toscana, ha avuto un merito preciso. Aver alzato subito la voce, mostrato i muscoli, rendendo inoffensivi, o quasi, i toscani. La Virtus, per di più, l’ha fatto concedendo una serata di assoluto relax a Toko Shengelia, che sarebbe poi il leader, nemmeno troppo occulto, al quale i compagni fanno affidamento quando le difficoltà crescono.

Chi cresce, al contrario, è Ante Zizic. Il centrone croato, che nelle ultime uscite ha scelto di giocare con la maschera per proteggere il setto nasale, sta diventando non solo un elemento utile alla casa – in fondo la Virtus l’ha aspettato a lungo –, ma pure un fattore. Con un centro esperto, Diouf ovviamente ha altre caratteristiche, compresa la rapidità di piedi che gli consente di essere più brillante in difesa, la Virtus ne guadagna. Forse è anche per questo motivo che, una delle possibili rivali in prospettiva scudetto (Trapani) sta pensando di chiudere con un altro pivot.

Detto che il confronto con Varese, domenica, riporterà la V nera alla Segafredo Arena, resterebbe da sciogliore l’ultimo nodo. Che è poi quello relativo a Justin Holiday: il cui contratto è in scadenza il 30 aprile e la cui avventura a Bologna potrebbe esaurirsi proprio domenica sera.

Se la Virtus dovesse trovare un altro elemento da inserire, avrebbe senso congedare Holiday. Ma in assenza di alternative, considerando poi che nei playoff si giocherà ogni due giorni, avere un elemento in più – ancorché non un titolarissimo – avrebbe più di una giustificazione.