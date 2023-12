Virtus, esame di maturità. Arriva la ’rivale’ Pesaro. Banchi: "Chiedo cinismo». Cacok sarà out per mesi

Ultima partita del 2023 per la Virtus che alle 21 (diretta Dmax) ospiterà Pesaro per la penultima giornata del campionato italiano. Ufficialmente la Segafredo si presenta a questo appuntamento con la sola assenza di Jordan Mickey, ma in pratica il coach bianconero Luca Banchi dovrà trovare un compromesso con i postumi della favolosa vittoria ottenuta giovedì sera contro il Partizan a Belgrado dove Hackett e Cacok hanno rimediato ’ammaccature importanti’.

Quella peggiore riguarda il ginocchio di Cacok. Il giocatore sarà rivisto, ma il problema al ginocchio appare serio e si ipotizza uno stop di qualche mese.

Vista l’emergenza lunghi la società tornerà sul mercato, perché Dunston (Mickey è out) non potrà essere spremuto oltre misura come sta accadendo a Shengelia.

"Affrontiamo Pesaro – spiega Banchi – che, dopo l’arrivo di Andrea Cinciarini, ha dimostrato di trovare impulso grazie alla sua esperienza e personalità. Dovremo essere molto attenti, precisi e cinici nella gestione dei possessi e dei momenti di gara per saperci imporre contro avversari che hanno spiccate qualità tecniche, dimostrando ancora una volta di saper rigenerare le nostre energie, per offrire una prestazione di sostanza e di qualità pur nell’emergenza".

Anche la formazione marchigiana deve fare i conti con l’infermeria. Durante la settimana il virus dell’influenza si è impossessato dello spogliatoio biancorosso non consentendo al coach Maurizio Buscaglia di preparare al meglio una partita che è molto sentita da entrambe le tifoserie. Pesaro ha scritto pagine importanti nella storia della pallacanestro italiana negli anni Ottanta e Novanta ed è lì che è nata una ruggine sportiva con Basket City che il tempo non ha mitigato. Per la V nera il valore dell’impegno è duplice, da una parte questo è l’ennesimo test di maturità per una formazione che dopo un’impresa europea ha sempre avuto una flessione in campionato e le ragioni di questo copione non sono sempre state di tipo fisico, dall’altra si continua a correre per provare a migliorare la classifica della serie A e avere così un piazzamento più agevole nella griglia della final eight di Coppa Italia.

Le due questioni viaggiano sullo stesso binario dato che sia i playoff di Eurolega che la conquista del primo trofeo messo in palio nel 2024 sono due obbiettivi che il club ha consegnato a questa squadra. Arbitrano Bongiorni, Galasso e Valleriani.