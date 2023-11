La Virtus torna in campo in Eurolega: trasferta ostica contro il Bayern Monaco

Bologna, 29 novembre 2023 – Trasferta tedesca per la Virtus Bologna che riabbraccia Isaia Cordinier e Jordan Mickey, di nuovo a disposizione, e affronta alle 20.30 al Bmw Park il Bayern Monaco padrone di casa.

Indisponibile ancora Achille Polonara, che da un paio di giorni ha ripreso a lavorare con la squadra, Marco Belinelli e compagni proveranno a superare anche la formazione tedesca per consolidare l’attuale terzo posto in classifica. Sfida importante quindi per lasciarsi alle spalle il ko di Brindisi e riprendere la propria corsa in Eurolega.

“Il Bayern Monaco è certamente una squadra molto ambiziosa che in estate ha fatto profondi cambiamenti a cominciare dalla guida tecnica, ingaggiando un coach titolato come Pablo Laso, e giocatori di indubbio talento ed esperienza – conferma coach Luca Banchi -. L’asse play-pivot è costituito da giocatori del talento di Bolmaro, Francisco ed Ibaka, che gara dopo gara si sta rivelando essere un giocatore sempre più dominante, in una squadra che pare in crescita. Dovremo cercare di reggere l’urto della loro fisicità. Penso a quale impatto possano avere in avvicinamento a canestro e a rimbalzo, oltre che ad uno stile difensivo che ci obbligherà a giocare un basket corale, fatto di distribuzione di responsabilità e che ci permetta di centrare una vittoria in trasferta, preziosissima per il proseguo del nostro cammino”. Arbitri - Direzione di gara affidata a Radovic, Zamojski e Racys. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.