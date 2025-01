Virtus in campo a Kaunas: quando e dove vedere la partita

Bologna, 14 gennaio 2025 - Ancora priva di Will Clyburn, ma con il rientro a disposizione di Toko Shengelia e Ante Zizic, la Virtus vola a Kaunas in Lituania dove, domani sera (15 gennaio) alle 19 scenderà in campo alla Zalgirio Arena per affrontare i padroni di casa dello Zalgiris, diretti dall’italiano Andrea Trinchieri.

“Zalgiris è davvero una buona squadra soprattutto quando gioca in casa: gioca in maniera dura, con un’ottima difesa - sottolinea coach Dusko Ivanovic - Hanno bisogno di una vittoria, così come noi quindi dovremo lottare fino alla fine”.

L’obiettivo dei bianconeri è quello continuare sulla strada intrapresa da quando alla guida della squadra è arrivato il coach montenegrino con Eurolega e campionato che hanno visto impennarsi le prestazioni in campo. “Zalgiris è un’ottima squadra e gioca in una grande atmosfera in casa - sottolinea Matt Morgan - Dovremo giocare insieme per 40’, senza momenti di down, stando attenti a gestire il ritmo della gara per portare a casa una vittoria.”

Arbitri - Direzione di gara affidata a Difallah, Vyklicky e Peter.

Radio & Tv - Diretta su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.