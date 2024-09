Virtus, la nota lieta. Fisicità e temperamento. Morgan è il più continuo

Per la Virtus quella che si apre oggi sarà una settimana densa di impegni con la formazione di Luca Banchi che mercoledì sarà impegnata a Brescia nell’ottava edizione del trofeo Roberto Ferrari, mentre sabato e domenica scenderà in campo a Creta in un torneo internazionale in cui i bianconeri se la vedranno subito con Olympiacos Pireo e poi il giorno successivo affronteranno o l’Olimpia Milano o il Fenerbahce.

Per questo trittico di impegni Luca Banchi spera di recuperare sia Isaia Cordinier che il capitano Marco Belinelli sapendo che dovrà fare ancora a meno di Andrejs Grazulis e di Devontae Cacok. I due esterni non hanno partecipato al torneo internazionale ‘City of Cagliari’ e la loro assenza si è fatta indubbiamente sentire anche perché è in questa fase che si costruisce la chimica della squadra e soprattutto la coppia composta da Will Clyburn e da Belinelli andrebbe rodata dato che una buona parte delle fortune della Segafredo in questa stagione passeranno dall’intesa che si creerà tra questi due.

In Sardegna la Virtus ha dato l’idea di essere un bel cantiere con tanto di cartello ‘lavori in corso’ esposto e non potrebbe essere altrimenti.

Solo il nuovo play statunitense Matt Morgan è riuscito a garantire un rendimento uniforme, mentre tutti gli altri hanno avuto parecchi alti e bassi. Il dato più confortante arriva dall’atteggiamento che la squadra ha avuto nelle due gare di questa manifestazione. I giocatori hanno dimostrato quello spirito di adattamento necessario per affrontare una stagione dove non sempre ci saranno trasferte comode e gli imprevisti come il maltempo possono essere dietro l’angolo.

Il fatto che si sia comunque andati in campo con il giusto atteggiamento contro Gran Canaria dopo un viaggio che è stata una Odissea e che il giorno dopo Toko Shengelia sia stato a disposizione di coach Banchi nonostante abbia raggiunto i compagni a mezzanotte, dimostra come ci sia la voglia di essere dei professionisti al di là delle difficoltà. Al momento la V nera soffre sotto canestro, ma anche questa non è una novità. Ante Zizic a Cagliari ha fatto vedere buone cose, mentre Momo Diouf è ancora indietro dal punto di vista della preparazione fisica. Il club confida che il ritorno di Devontae Cacok risolva una buona parte di questi problemi anche perché prima di poter prendere in considerazione un intervento sul mercato bisognerà attendere il prossimo consiglio di amministrazione che si terrà tra la fine del mese e l’inizio di ottobre.

Viste anche le ultime dichiarazioni del presidente Massimo Zanetti e del socio di minoranza Carlo Gherardi non sono previste particolari novità, con l’attuale ceo Luca Baraldi che sta guidando una struttura che in appena due mesi ha compensato quei sette milioni di euro che dovevano essere trovati dopo che Segafredo ha deciso di dimezzare il contributo come sponsor principale.